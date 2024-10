Empoli-Napoli, la rivoluzione un anno e mezzo dopo l’ultima vittoria: quanti giocatori sono cambiati

Empoli-Napoli, un anno e mezzo dopo l’ultimo successo al Castellani: la squadra è stata completamente rivoluzionata. Tutti i cambi

Domani saranno trascorsi 603 giorni dall’ultima volta in cui il Napoli ha vinto in casa dell’Empoli. Era il 25 febbraio del 2023 quando la squadra di Luciano Spalletti riusciva, solo per la seconda volta nella sua storia, ad espugnare il Castellani per 2-0. L’autogol di Ismajli e il gol di Osimhen avevano regalato altri 3 punti preziosi per lo storico Scudetto che sarebbe arrivato da lì a pochissimi mesi.

Una di quelle vittorie che fece capire anche ai tifosi che sarebbe potuto essere l’anno giusto. Così fu poi alla fine dell’anno, con una rosa che entrò nella leggenda. Nel giro di qualche mese, però, la stessa squadra divenne protagonista di una stagione horror, conclusa con un decimo posto e che ha portato alla rivoluzione totale arrivata quest’estate, con la panchina affidata ad Antonio Conte.

Empoli-Napoli, formazione stravolta dopo 1 anno e mezzo: tutti i cambi

In quel freddo sabato toscano, Spalletti schierò praticamente la formazione tipo. Ma a distanza di un anno e mezzo, la squadra che si presenterà domani al Castellani sarà praticamente rivoluzionata. Sia per alcuni addii e conseguenti acquisti, sia per alcune indisponibilità. Per un motivo o per un altro, gli azzurri che si presenteranno in Toscana saranno molto diversi da quelli visti in quel 2023.

In porta un anno e mezzo fa c’era Alex Meret, che sarebbe stato confermato anche domani, ma l’infortunio porterà a far giocare ancora Caprile. A destra ancora in campo il capitano Di Lorenzo, con Rrahmani ancora presente tra i due centrali. Niente più Kim invece, al suo posto Buongiorno. Neanche Mario Rui sarà ovviamente della partita rispetto a 2 anni fa, con Spinazzola che prenderà il suo posto per l’occasione.

In mezzo al campo, l’infortunio in nazionale porterà alla tribuna di Lobotka, che era già presente nel 2023, con Gilmour che farà da titolare. Dentro Anguissa come nella sfida passata, mentre al posto di Zielinski ci sarà McTominay in posizione più avanzata. Davanti una semi rivoluzione, con Kvara unica conferma e con Lukaku e Politano che hanno preso il posto di Osimhen e Lozano.

In quella gara entrarono poi dalla panchina Olivera, in ballottaggio per domani, Elmas, Ndombelé e Gaetano, tutti ceduti, e Simeone, ancora disponibile. Sette-undicesimi differenti, 10 su 16 se si considera anche la panchina. Molto è condizionato dalle condizioni fisiche di alcuni titolari del Napoli attuale, ma la sostanza non cambia, il Napoli è stato rivoluzionato e dovrà dimostrare di essere all’altezza di quella squadra per dare un segnale anche a questo campionato.