Empoli-Napoli, Conte preoccupato: la notizia allarma anche i tifosi

Empoli-Napoli, Conte avvisato: la notizia preoccupa il tecnico azzurro e anche i tifosi partenopei a poche ore dalla partita

E’ tra le partenze migliori di sempre nella storia dell’Empoli, che ha iniziato la sua stagione in Serie A con numeri pazzeschi. I toscani hanno perso solo una partita, nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, ottenendo 2 vittorie e 4 pareggi in campionato, riuscendo a fermare anche Roma, Juventus e Fiorentina, oltre ad aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino.

Appena 4 i gol subiti dall’inizio della Serie A, di cui 2 solo nella partita contro la Lazio prima della sosta. Un inizio formidabile che lancia qualche campanello d’allarme al Napoli, che non dovrà assolutamente sottovalutare la partita del Castellani. L’assenza di Lobotka sarà sopperita dalla chance per Gilmour, che potrà dimostrarsi all’altezza di un posto da titolare.

Empoli-Napoli, precedenti folli in Toscana: che rischi per gli azzurri

Conte, già da inizio anno, ha ribadito come sia necessario pensare a partita per partita e quella con l’Empoli precederà sì quella contro il Lecce, ma soprattutto il clamoroso tour de force ai quali saranno chiamati gli azzurri contro Milan, Atalanta e Inter prima della sosta. Guai a prendere sotto gamba la sfida in Toscana, anche perché i precedenti mettono i brividi.

Non solo quelli riguardanti Antonio Conte, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, ma anche quelli legati al Napoli. In 31 partite totali tra le due squadre in tutte le competizioni, i partenopei hanno battuto l’Empoli 13 volte, 6 i pareggi e 12 le sconfitte. Dei 13 successi azzurri, però, solamente 2 di questi sono arrivati in trasferta. Una statistica horror.

Le prime due sfide ad Empoli tra l’87 e l’88 terminarono per 0-0. Nel 1998, invece, il Napoli perse addirittura per 5-0 e l’anno dopo 4-1. Dopo altre due mancate vittorie ad inizio millennio (1-0 nel 2001 e 0-0 nel 2002), le squadre si sono riaffrontate nel 2007 con un altro 0-0. Sono poi trascorsi ben 8 anni ed il Napoli cadde ad Empoli per 4-2. Sempre nel 2015 è poi arrivato un altro pareggio per 2-2.

Il primo storico successo del Napoli ad Empoli risale al 19 marzo 2017, con Maurizio Sarri in panchina. Gli azzurri riuscirono ad imporsi con un clamoroso 2-3 con reti di Mertens e la doppietta di Insigne. Da allora un’altra sconfitta per 2-1 nel 2019 e l’incredibile 3-2 in rimonta dei toscani, con il famoso errore di Meret e il gol di Pinamonti nel 2022.

L’altro successo del Napoli al Castellani è, ovviamente, nella storica stagione dello scudetto. Lo 0-2 del febbraio 2023 venne firmato da un’autorete di Ismajili e da Osimhen. E si arriva poi allo scorso anno, con la sconfitta per 1-0 per il gol di Cerri. Insomma, precedenti scioccanti in Toscana, che devono tenere in pre allarme Conte. Servirà la miglior versione dei suoi ragazzi per strappare i 3 punti.