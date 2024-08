Murales calciatori del Napoli, l’elenco completo

Napoli non solo racconta la sua storia attraverso le strade, le piazze e i monumenti ma anche tramite i murales dedicati ai calciatori del Napoli che adornano le pareti della città. Questi capolavori d’arte urbana catturano l’anima di una squadra che ha segnato e continua a segnare la vita di molti napoletani.

Se sei un appassionato del Napoli e della street art, non puoi perderti l’emozionante mondo dei murales dedicati ai calciatori del Napoli sparsi per le strade di Napoli. In questo articolo, ti guideremo alla scoperta dell’elenco completo dei murales più iconici che celebrano le leggende del calcio partenopeo.

I murales dedicati ai calciatori del Napoli sono opere straordinarie che celebrano le leggende del calcio partenopeo.

Ecco alcuni dei murales più iconici e dove trovarli:

Murale di Diego Maradona a San Giovanni a Teduccio: Indirizzo : Via Emanuele de Deo, San Giovanni a Teduccio, Napoli.

Descrizione : Questo enorme murale dedicato a Maradona è un omaggio al Pibe de Oro e rappresenta il più grande murale al mondo che ritrae il campione argentino. Parco dei Murales a Ponticelli: Indirizzo : Piazza Cardinale Sisto Riario, Ponticelli, Napoli.

Descrizione : Nel Parco Merola di Ponticelli, puoi ammirare quattro grandi opere di street art, tra cui un murale molto originale che raffigura San Gennaro e Caravaggio. Murale di Maradona all’ex Centro Paradiso a Soccavo: Indirizzo : Ex Centro Paradiso, Soccavo, Napoli.

Descrizione : Questo murale realizzato da Mario Farina ritrae Diego seduto su un pallone da calcio con la figlia Dalma da piccola accanto a lui. Casa Tranchese a Posillipo: Indirizzo : Via Scipione Capece 31, Posillipo, Napoli.

Descrizione : A Casa Tranchese, puoi trovare un murale dedicato a Maradona che rappresenta il periodo in cui Diego ha trascorso sette anni della sua vita a Napoli.

Questi sono solo alcuni dei meravigliosi murales che omaggiano i calciatori del Napoli e arricchiscono la città di Napoli con la loro bellezza e significato

Diego Armando Maradona: il semidio divenuto arte

Un tributo indelebile a San Giovanni a Teduccio

Il murale più emblematico e significativo è senza dubbio quello dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato dallo street artist Jorit Agoch. Situato a San Giovanni a Teduccio, questa gigantesca opera rappresenta il “Dios Umano” con le tipiche strisce rosse sul viso, simbolo della “Human Tribe” dell’artista. Maradona, con il suo indiscutibile talento, è riuscito a unire e entusiasmare l’intera città di Napoli, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.

L’iniziativa di Jorit e il Supporto della Comunità

Questa opera d’arte è stata realizzata su iniziativa dello stesso Jorit, con il supporto di INWARD Osservatorio sulla Creatività Urbana e autorizzata dal Comune di Napoli. Rappresenta non solo un omaggio a Maradona ma anche un arricchimento culturale per il territorio orientale di Napoli.

FAQ: domande frequenti sui Murales dei Calciatori del Napoli

Ci sono altri murales oltre a quello di Maradona?

Sì, Napoli ospita numerosi murales dedicati a calciatori del Napoli, passati e presenti. Ogni opera riflette la passione e l’amore della città per la sua squadra e per i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del club.

I murales sono accessibili liberamente al pubblico?

Sì, la maggior parte dei murales sono situati in spazi pubblici e sono liberamente accessibili a tutti coloro che desiderano ammirarli. Tuttavia, si raccomanda rispetto e cura nell’avvicinarsi a queste opere d’arte.

I murales dei calciatori del Napoli offrono un viaggio unico attraverso la passione sportiva e la cultura urbana della città. Queste opere d’arte, insieme al regolamento d’uso dello Stadio Maradona, riflettono l’amore incondizionato dei napoletani per il loro team e la volontà di celebrare la loro eredità sportiva in ogni aspetto della vita cittadina. Visitarli è un modo per connettersi non solo con la storia del calcio ma anche con lo spirito vibrante di Napoli.