Giovanni Di Lorenzo, tutte le curiosità sul capitano del Napoli

Nel 2009, si è trasferito alla Reggina. Lì ha giocato per tre anni, diventando capitano della Primavera. Poi è stato prestato al Cuneo in Lega Pro.

Nel 2013-2014 è tornato alla Reggina in Serie B. Nel 2015-2017 ha giocato per il Matera in Lega Pro. Nel 2017 è stato acquistato dall’Empoli, dove ha vinto la promozione in Serie A.

Nel 2018-2019 ha giocato per l’Empoli in Serie A. Nel 2019 è stato acquistato dal Napoli, diventando un giocatore chiave della squadra.