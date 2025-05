Napoli scatenato, pronto un altro rinforzo: ha vinto la Champions con il Real Madrid

I partenopei stanno ponendo le basi per un calciomercato da sogno, con l’ennesimo rinforzo in programma: arriva dalla Liga

Il Napoli è scatenato in questa fase finale della stagione. Nonostante la vittoria dello scudetto non sia affatto matematica, con 3 partite ancora da giocare e 3 punti di vantaggio, gli azzurri stanno mettendo già le basi per la prossima stagione. Da giorni, infatti, il calciomercato è tornato un tema prepotente nell’orbita dei partenopei, con i tifosi che stanno sognando dietro i nomi circolati in queste ore.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già raccontato dell’accelerata nella trattativa da sogno per Kevin De Bruyne, con la prossima settimana che potrebbe diventare decisiva. Così come quella per Jonathan David, con gli agenti del giocatore in città in queste ore per trattare con il club. Ma il Napoli non si sarebbe accontentato e starebbe valutando di dare vita ad un altro affare, questa volta con la Liga.

Napoli, ipotesi Miguel Gutierrez: ha vinto anche con il Real Madrid

Stando a quanto riferito in queste ore dal Mattino, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Miguel Gutierrez Ortega del Girona. Terzino sinistro classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid. Un colpo che potrebbe passare più in secondo piano rispetto ai nomi più blasonati già fatti in queste ore, ma che darebbe un apporto d’esperienza importantissimo alla squadra.

Gutierrez, infatti, ha trascorso 11 anni della sua vita a Madrid, da quando aveva 10 anni, fino al 2022, quando ne ha compiuti 21. Nell’estate di due anni fa è stato ufficializzato il suo passaggio al Girona, con cui ha firmato 2 gol e 6 assist in questa stagione, giocando ben 36 volte. Una garanzia a livello fisico e con un piede educato e forte spinta.

Gutierrez ha giocato 10 partite con la prima squadra del Real, avendo vinto anche una Liga e una Champions League. Straordinario anche il palmares con la Spagna, con cui ha vinto un Europeo Under 19 e la Medaglia d’Oro alle Olimpiadi lo scorso anno.

Al Girona sta vivendo i suoi anni migliori e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra un po’ troppo alta per il Napoli, che cercherà di ottenere uno sconto. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, si farà dunque un tentativo al ribasso, ma sarà comunque di difficile realizzazione un’operazione di questo tipo. Resta un nome da monitorare nelle prossime settimane in orbita azzurra.