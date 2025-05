Calciomercato Napoli, non solo David: restano vive tre alternative per l’attacco

Gli azzurri lavorano sul centravanti del Lille, ma parallelamente continuano a monitorare la situazione di altri tre attaccanti per il calciomercato

La prossima campagna acquisti estiva del Napoli potrebbe regalare colpi importanti agli azzurri. In questi giorni vi abbiamo parlato della clamorosa trattativa per Kevin De Bruyne, che ha acceso l’animo dei tifosi. Mentre, questa mattina, sono aumentati i rumors legati a Jonathan David e alla presenza del suo entourage in città per trattare con il club prima della sfida con il Genoa.

Riuscire a chiudere positivamente la trattativa per l’attaccante del Lille non sarà affatto semplice. Se è pur vero che il classe 2000 lascerà i francesi a parametro zero, è altrettanto vero che il peso delle commissioni dei suoi agenti grava e non poco sull’affare. Proprio questi bonus hanno rallentato più volte l’uscita del giocatore, arrivato in scadenza di contratto senza rinnovo o destinazione certa.

Calciomercato Napoli: le tre ipotesi alternative a David

Proprio per i sopracitati problemi legati a un affare sicuramente non facile, la dirigenza del Napoli continua a guardarsi intorno. I nomi che corrispondo alle alternative dell’americano non sono tutti entusiasmanti per la piazza. Tolto, infatti, il sogno Darwin Nuñez, che costa però tra i 50 e i 60 milioni di euro, gli azzurri avrebbero messo sotto il proprio mirino dei profili più low cost.

Il primo resta quello di Lorenzo Lucca, dell’Udinese. Doppia cifra raggiunta quest’anno e diversi club interessati a lui. Tra questi anche l’Inter rivale degli azzurri. Il suo è il nome più affidabile tra quelli inseriti nell’elenco, proprio per il rendimento importante avuto quest’anno con l’Udinese.

Più indietro Rasmus Hojlund, che bene fece al primo anno all’Atalanta e che si è poi perso come molti al Manchester United. Meno facile convincerlo a tornare in Italia, ma, soprattutto, difficile la trattativa con i Red Devils, come visto con Garnacho a gennaio. Fuoco di paglia o vittima del club di Premier decaduto? Il Napoli, comunque, ci pensa.

Infine Bonny, che con il Parma ha vissuto un ottimo inizio di campionato, per poi spegnersi. La seconda parte di stagione è stata insipida per l’attaccante dei ducali, che ha segnato poco e che non ha portato quella continuità di rendimento necessaria per la salvezza. Gli emiliani, infatti, sono a rischio, seppur con un margine di 4 punti di vantaggio sull’Empoli.

Il d.s. Giovanni Manna monitora ogni situazione e cercherà di sfruttare la soluzione migliore, anche al di fuori di questi nomi segnalati. Il mercato è ampio e il Napoli non starà a guardare.