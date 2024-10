News SSC Napoli, lo stop di Lobotka preoccupa: quando può rientrare

Arrivano novità ulteriori su Stanislav Lobotka, rientrato non al meglio a Napoli per un problema muscolare. L’edizione odierna de Il Mattino si sbilancia sul possibile rientro.

Tre punti per continuare a mettere pressione sulle altre pretendenti: nonostante nella conferenza stampa di venerdì Antonio Conte abbia vestito i panni del pompiere, è chiaro che l’ambizione in casa Napoli di continuare sulla strada tracciata nelle ultime partite. Il primo posto, a questo punto della stagione, ha un’importanza relativa, ma è chiaro che si tratta comunque di carburante utile a tenere ben alto il morale.

Dal punto di vista della formazione, le scelte in vista della sfida di domenica contro l’Empoli sembrano difatti già segnate. Due soltanto i ballottaggi (Mathias Olivera – Spinazzola e Kvaratskhelia – Neres, ndr), mentre per il resto tutte certezze. Compresa quella di vedere in campo dal primo minuto Billy Gilmour: il centrocampista ex Brighton agirà da regista in mezzo al campo al posto di Stanislav Lobotka, infortunatosi nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali. Quando recupererà il mediano ex Celta Vigo? L’edizione odierna de Il Mattino conferma le notizie delle ultime ore, profilando anche un possibile forfait nel big match contro il Milan.

Infortuni SSC Napoli, Lobotka a rischio anche contro il Milan: la conferma

Ci sono novità in merito alle condizioni del centrocampista della SSC Napoli Stanislav Lobotka, che salterà la prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli e non solo.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Mattino, che a tal riguardo scrive:

“Non solo domani (contro l’Empoli, ndr). Ma anche con il Lecce e pure con il Milan toccherà a Gilmour visto che il problema al flessore di Lobotka non è una cosa che può essere presa sotto gamba”.

Il Mattino conferma, dunque, le impressioni delle ultime ore, con lo stop che potrebbe prolungarsi fino al big match contro il Milan, il primo di una lunga serie per la squadra di Antonio Conte. Grande opportunità per Billy Gilmour, che in queste prime settimane in maglia azzurra ha già scalato molti consensi nell’indice di gradimento dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Pochi dubbi, invece, sul resto del reparto che sarà completato da Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay, due grandi protagonisti di questo inizio di stagione della compagine partenopea. La speranza, ovviamente, è che Lobotka possa essere arruolabile nuovamente quanto prima: intanto, Conte può iniziare a lanciare nella mischia concretamente Gilmour.