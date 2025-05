De Bruyne al Napoli, prossima settimana decisiva: cosa filtra sulla chiusura dell’affare

Il centrocampista belga sembra sempre più vicino agli azzurri e la prossima settimana potrebbe risultare realmente decisiva per chiudere

Sono giorni decisivi nella trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne. Da giorni vi raccontiamo delle novità legate al clamoroso colpo che gli azzurri starebbero sognando e che ha infiammato i tifosi in questo finale di stagione ricco di emozioni. I partenopei si stanno giocando lo scudetto fino all’ultimo punto con l’Inter, con 3 giornate ancora da disputare e 3 punti di vantaggio.

Parallelamente, però, la dirigenza sta già ponendo le basi verso la prossima stagione. Non ci si potrà far trovare impreparati con 3 competizioni, tra cui la nuova super Champions. Il Napoli vuole cogliere le giuste occasioni di mercato e, tra queste, ci sono quelle legate proprio a De Bruyne e a Jonathan David, anche lui libero a parametro zero tra 20 giorni.

De Bruyne verso il Napoli, settimana decisiva: cosa sta per succedere

L’ipotesi di vedere Kevin De Bruyne al Napoli si sta facendo sempre più concreta con il passare dei giorni. Da un’incredibile indiscrezione lanciata nella serata di mercoledì dai colleghi di Sky Sport, si è arrivati a una trattativa ben avviata. La compagna del giocatore è già stata a Napoli per vedere le case e il d.s. Giovanni Manna è partito più di un mese fa per Manchester per trattare di persona.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport questa mattina, la prossima settimana sarà addirittura decisiva per l’operazione De Bruyne. Il Napoli vuole trovare un accordo economico con il giocatore, che ha aperto al trasferimento in maglia azzurra già dalle prime conversazioni.

Non mancano, però, i possibili intoppi. Tra questi, però, secondo quanto riferito questa mattina da Sky Sport, non ci sarebbe più quello economico. Nonostante lo stipendio del belga, che in Inghilterra percepiva più di 10 milioni di sterline all’anno, le parti avrebbero già raggiunto un accordo.

Quello che sembra frenare maggiormente l’affare è l’aspetto legato alla famiglia, dato che la compagna non sarebbe stata contenta, a primo impatto, delle case viste in città. Bisognerà trovare le condizioni migliori anche per i figli, che necessitano di una scuola di inglese.

Infine, le alternative. Non solo MLS o Arabia Saudita, che offrirebbero vagonate di denaro ma un appeal inferiore in termini di blasone del campionato. Il Liverpool è la minaccia più grande, dato che permetterebbe a De Bruyne di rimanere in Inghilterra e, soprattutto, in Premier League.

Ipotesi e contro ipotesi che rendono la trattativa non semplice, ma dannatamente stuzzicante. I tifosi del Napoli, con la testa al campionato, continuano a sognare parallelamente con un calciomercato che potrebbe regalare soddisfazioni inaspettate, proprio come questa stagione in campo.