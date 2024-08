Victor Osimhen, chi è il bomber della SSC Napoli

Victor Osimhen è un calciatore nigeriano, attaccante della SSC Napoli e della nazionale nigeriana. È nato a Lagos il 29 dicembre 1998. Da piccolo, ha vissuto una difficile infanzia. È rimasto orfano di madre e ha aiutato la sua famiglia vendendo bottiglie d’acqua.

Nonostante le difficoltà, Osimhen è diventato uno dei talenti più promettenti del calcio africano. Ha combinato abilità fisiche e tecniche con grande determinazione.

Ha iniziato a giocare nella Strikers Academy di Lagos. Nel 2017 è arrivato in Europa, firmando per il Wolfsburg. Poi è passato al Lilla in Francia, dove ha dimostrato il suo talento.

Nel 2020 è arrivato al Napoli per una cifra record di circa 70 milioni di euro. È diventato uno dei migliori attaccanti della Serie A. Le sue prestazioni e il suo bottino realizzativo sono impressionanti.

La Carriera di Victor Osimhen

Victor Osimhen, il talentuoso attaccante nigeriano, ha iniziato la sua carriera nel 2017 con il Wolfsburg in Germania. Ma la sua permanenza è stata breve a causa della concorrenza. Nel 2018, è stato prestato al Charleroi in Belgio, dove ha segnato 20 reti in 36 partite.

Gli Esordi

Osimhen è cresciuto nella Strikers Academy di Lagos. È arrivato al Wolfsburg nel 2017. Ma ha giocato poco a causa della concorrenza nel reparto offensivo.

Lilla

Nel 2019, Osimhen è stato acquistato dal Lilla per 12 milioni di euro. Con il Lilla, ha segnato 18 reti in 38 partite. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di molti club europei.

Napoli

Nel 2020, Osimhen è stato acquistato dal Napoli per circa 70 milioni di euro. È diventato uno dei migliori attaccanti della Serie A. Nella stagione 2022-2023, ha vinto il titolo di capocannoniere con 31 gol, aiutando il Napoli a vincere lo scudetto.

Stagione Squadra Presenze Gol 2017-2018 Wolfsburg 12 0 2018-2019 Charleroi (in prestito) 36 20 2019-2020 Lille 38 18 2020-2021 Napoli 24 10 2021-2022 Napoli 32 14 2022-2023 Napoli 32 26

Victor Osimhen

Victor Osimhen è un attaccante versatile, capace di adattarsi a diversi ruoli. Ha un fisico imponente, con 186 cm di altezza e 78 kg di peso. È noto per la sua velocità, forza e abilità nel gioco aereo. Queste qualità lo rendono simile a Didier Drogba.

Osimhen è bravo a segnare e a creare spazi per i compagni. Il suo stile di gioco dinamico e aggressivolo rende difficile da fermare per le difese avversarie.

Caratteristiche Tecniche di Victor Osimhen Confronto con Didier Drogba Elevata velocità e accelerazione

Ottima forza fisica e abilità nel gioco aereo

Buona tecnica di base e visione di gioco

Ottimo senso del gol e capacità realizzativa Entrambi attaccanti fisici e potenti

Simile stile di gioco aggressivo e di pressing

Ottime doti nel gioco aereo

Capacità di creare spazi e opportunità per i compagni

Osimhen ha un stile di gioco dinamico e di pressing che lo rende un attaccante completo. Nonostante le voci di mercato, sembra voler restare a Napoli. Vuole aiutare Luciano Spalletti nel progetto tecnico.

Victor Osimhen è diventato uno dei migliori attaccanti in Europa. Il suo arrivo a Napoli per una cifra record ha fatto bene al club. Ora, grazie a lui, il Napoli ha vinto lo scudetto nella stagione 2022-2023.

Osimhen è un punto fermo per la squadra di Luciano Spalletti. Il suo futuro sembra essere legato a doppio filo a quello del Napoli.

I tifosi del Napoli sperano di vedere Osimhen in azione ancora per molto tempo. Potrebbe guidare la squadra anche nelle prossime stagioni. L’importanza di Victor Osimhen per il Napoli è chiara.

La società valuta le offerte per Osimhen, pensando di chiedere più di 120 milioni di euro. Club come il Paris Saint-Germain e il Manchester United sono interessati a lui.

Tuttavia, il futuro di Osimhen è ancora incerto. Restare a Napoli potrebbe essere la scelta migliore per lui e per il club. Così, potrebbero cercare di vincere ancora lo scudetto.