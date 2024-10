Ultim’ora Kvara, condizione non al top: la scelta di Conte

Khvicha Kvaratskhelia non è al meglio, Antonio Conte ha preso una decisione per il georgiano in vista del match contro l’Empoli di domani.

Antonio Conte in vista del match contro l’Empoli ha svariate preoccupazioni, una di queste riguarda Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano non è al top, questo è un grande problema per il Napoli nonostante abbia una rosa lunga e possa adattare David Neres lì a sinistra che contro il Como è entrato benissimo, chiudendo anche la partita con la rete del 3-1 su assist di Romelu Lukaku. Adesso Antonio Conte è chiamato a prendere una scelta definitiva per domani, in poche ore.

Il calciatore classe 2001 è tornato a Napoli con qualche problemino fisico che gli è stato causato con la nazionale georgiana nella gara persa contro l’Albania di Asllani, è attualmente in forte dubbio la sua presenza domani dal primo minuto. Il tecnico leccese però è pressoché giunto ad una decisione definitiva, ha sciolto tutti i dubbi anche su di lui. I tifosi azzurri si augurano che Kvara parta titolare nonostante l’impatto pazzesco di David Neres al campionato di Serie A.

Kvara partirà titolare con l’Empoli, lo annuncia Carlo Alvino

Il rebus di questa settimana in casa Napoli era quello sulla titolarità dell’ex Dinamo Batumi nella gara che lo vedrà sfidare il suo connazionale Goglichidze. Carlo Alvino, giornalista, sui social ha parlato di un retroscena circa la preparazione alla gara con l’Empoli e ha svelato la scelta del tecnico leccese circa la titolarità del classe 2001. Il Napoli quest’oggi è partito per la Toscana, in vista della gara di domani allo stadio Castellani di Empoli.

“Preparare la trasferta di Empoli come se di fronte ci fosse il Real Madrid è la caratteristica che ha fatto di Antonio Conte un vincente. Di media due ore e mezza di allenamento, 50 minuti di sala video e avversario studiato nei minimi particolari. Nulla è lasciato al caso.

Spinazzola per Olivera e Gilmour per Lobotka gli unici cambi. Chiesta a Kvara, titolare anche domani, una prova all’altezza. Toccherà al georgiano, non al meglio, rispondere sul campo!”.

Il Napoli avrà bisogno dei suoi migliori undici giocatori per sfatare il tabù Empoli al Castellani, Antonio Conte lo sa e dunque decide di non poter fare a meno del georgiano in questa ottava giornata di Serie A per gli azzurri che affronteranno D’aversa.