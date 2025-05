Napoli-Genoa, le ultimissime su Lobotka: cosa emerge sulle condizioni

In vista della sfida del Maradona, arrivano importanti informazioni sulle condizioni del centrocampista slovacco, non uscito al meglio dalla gara con il Lecce

Stamane il Napoli farà l’ultima rifinitura, monitorerà le condizioni di Lobotka che sembra, però, destinato a giocare dal primo minuto. Le parole di Conte in conferenza stampa fungono da indizio: «Venerdì è rientrato in gruppo, c’è ancora domattina come test di rifinitura per prendere la migliore decisione. È un giocatore importante nei nostri meccanismi, ha esperienza e maturità che lo portano ad essere forte ed importante negli ingranaggi, non vorrei farne a meno sicuramente». L’orientamento sembra chiaro: Lobotka dal primo minuto, Gilmour è pronto nel caso in cui i piani dovessero cambiare.