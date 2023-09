Concerti Stadio Maradona di Napoli nel 2024: l’elenco completo, quante sorprese!

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, oltre ad essere la casa della squadra partenopea, ospita grandi concerti. Di recente un importante artista ha annunciato due tappe allo stadio Maradona.

Lo stadio Diego Armando Maradona è uno dei più grandi e apprezzati d’Italia. Infatti, molti artisti italiani e internazionali hanno deciso di esibirsi nello stadio dei partenopei. I tifosi della squadra campione d’Italia hanno fatto vedere le emozioni può regalare il Maradona. che di certo ha mantenuto le aspettative quando a riunirsi non sono stati i tifosi, ma i fan dei cantanti.

Ultimo al Maradona nel giugno 2024

L’apprezzatissimo Ultimo ha di recente annunciato che nel 2024 si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’artista romano è tra i più apprezzati di tutta Italia, riuscendo a riempire stadi prestigiosi come San Siro e l’Olimpico di Roma.

Per i concerti negli stadi, però, bisogna chiaramente aspettare la fine del campionato di calcio. Ultimo, infatti, si esibirà al Maradona l’8 e il 9 giugno 2024. Migliaia di fan hanno già acquistato i biglietti per il concerto, è infatti previsto il tutto esaurito per entrambe le date.

I biglietti sono acquistabili tramite il sito Ticketone e il prezzo varia a seconda del settore scelto.

Concerti stadio Maradona: i grandi ospiti del 2023

Nel corso del 2023 lo stadio Diego Armando Maradona è stato teatro di esibizioni di grandi artisti. Uno dei più apprezzati in Italia nel corso degli ultimi anni, Tiziano Ferro, che si è esibito a Napoli il 28 giugno. L’artista è salito sul palco con la maglia di Diego Armando Maradona, regalando una scena fortemente suggestiva ai propri fan e non solo, specialmente con la fresca vittoria del terzo scudetto della squadra partenopea.

Non solo artisti italiani: il 21 e il 22 giugno 2023, infatti, si sono esibiti allo stadio Diego Armando Maradona i Coldplay, tra i più famosi e amati artisti internazionali degli ultimi 15 anni. La band britannica ha regalato spettacolo, cantando “Napule è”, di Pino Daniele, insieme a tutti i fan presenti sugli spalti, sicuramente commossi dal grande omaggio al cantante napoletano.

Non è da escludere che altri artisti annunceranno delle date nello stadio di Napoli per il 2024. D’altronde, come già evidenziato precedentemente, per le esibizioni negli stadi bisognerà aspettare la fine del campionato di calcio, motivo per cui è possibile che nel corso dei prossimi messi possano arrivare altre sorprese, con ospiti di grandi livello. Nell’attesa, Napoli è pronta a godersi Ultimo e regalargli un altro grande successo.