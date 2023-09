Quali sono i settori ordinari del Diego Armando Maradona di Napoli?

Lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è lo stadio (di proprietà del comune di Napoli) che ospita le imprese della squadra partenopea: tutto quello che c’è da sapere sull’impianto.

Sicuramente lo stadio Diego Armando Maradona è uno stadio iconico, ricco di storia e, per questo, amato enormemente dalla città di Napoli e dai tifosi della società partenopea. Impianto, quello di Fuorigrotta, che il presidente Aurelio De Laurentiis vuole prelevare per farlo diventare di proprietà della squadra azzurra, ma al momento non ci sono accordi con Palazzo San Giacomo.

Ma qual è la storia che si cela dietro questo stadio, tra i più importanti del nostro Paese? L’impianto – aperto al pubblico il 1959, inizialmente denominato Stadio del Sole – è stato progettato da Carlo Cocchia: all’epoca, il quartiere di Fuorigrotta viveva un gran momento di urbanizzazione, motivo per cui venne costruito l’impianto in quella zona. Nel 1963, lo stadio prende il nome San Paolo (nel 1963, ndr), per poi essere cambiato in stadio Diego Armando Maradona, in onore della leggenda del club azzurro scomparsa nel novembre del 2020.

Stadio Diego Armando Maradona: ecco i settori

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è l’impianto sportivo più importante della Campania, dove appunto la SSC Napoli gioca le sue partite casalinghe, oltre che essere teatro di diverse partite della Nazionale Italiana di Calcio e di concerto dei più importanti artisti del panorama nazionale e internazionale.

Lo stadio azzurro ha una cospicua rilevanza anche in Italia e in Europa: basti pensare che lo stadio Diego Armando Maradona è il quarto stadio più grande d’Italia dopo il Meazza di Milano, lo Stadio Olimpico di Roma e il San Nicola di Bari.

Negli anni, il Maradona è arrivato a una capienza massima di 54.726 posti a sedere, ma quando è stato costruito nel 1959 risultava uno degli stadi più apprezzati del panorama internazionale, oltre che il più capiente d’Italia con i suoi 85 012 posti.

Nello stadio Maradona sono presenti i seguenti settori

Curva A superiore ed inferiore

Curva B superiore ed inferiore

Distinti superiori ed inferiori

Tribuna Nisida

Tribuna Family

Tribuna Posillipo (che include anche la Tribuna Stampa )

(che include anche la ) Settore ospiti (tra la Curva A e la Tribuna)

(tra la Curva A e la Tribuna) Tribuna d’onore

Chiuso il terzo anello, su cui da tempo si rincorrono le voci di una possibile riapertura: in tal caso, sono necessari tutti i lavori del caso per mettere a norma il settore.

Lo stadio Maradona è un impianto sportivo polivalente che vanta al suo interno una pista di atletica leggera a 8 corsie, tre palestre polifunzionali, una palestra di pugilato, una palestra di lotta libera e arti marziali orientali; oltre che un’area fitness. Negli ultimi anni, lo stadio Diego Armando Maradona è stato oggetto di diversi interventi di restyling, che ne fanno dell’impianto di Fuorigrotta un impianto al passo con i rigidi requisiti UEFA, necessari per i palcoscenici a cui il Napoli è abituato a calcare.