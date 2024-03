Prima di acquistare biglietti per la partita del Napoli, ovviamente, è necessario informarsi sui settori dello Stadio Maradona. In quest’articolo troverai una piantina dello Stadio Maradona, dopo una serie di recensioni sui vari settori dell’impianto di Fuorigrotta.

Un po’ di informazioni, prima di entrare nello specifico:

Il Diego Armando Maradona Stadio è diviso in 3 anelli , ma il terzo è chiuso e non più accessibile da tempo.

, ma il terzo è chiuso e non più accessibile da tempo. Quando piove , essendo lo stadio completamente coperto, dovresti essere al sicuro. Ovviamente, se l’intensità della pioggia fosse forte, rischieresti comunque di bagnarti.

, essendo lo stadio completamente coperto, dovresti essere al sicuro. Ovviamente, se l’intensità della pioggia fosse forte, rischieresti comunque di bagnarti. Sii sicuro di conoscere le regole per andare al Maradona.

Ora, invece, vediamo quale può essere il miglior settore dello stadio Maradona per te.

Settori Stadio Maradona: Distinti superiori e inferiori

Il settore distinti si trova proprio di fronte alla tribuna. Da qui hai la migliore visuale, perché c’è “meno pista d’atletica” e il costo del biglietto, rispetto alla più cara tribuna, è inferiore. Il prezzo – di solito – si aggira tra i 35 e gli 80 euro, in base all’importanza della partita.

Se ti stai chiedendo se siano migliori i distinti superiori o inferiori, la risposta è “superiori”. Dall’alto hai una migliore visione della partita, specialmente se siedi al centro.

La visuale dai Distinti del Maradona

Il problema principale, però, è la numerazione dei sediolini, quasi assente, che rende più difficile avere un buon posto. In teoria, i distinti dello Stadio Maradona sono numerati, ma nella pratica la situazione è più complicata (il consiglio “popolare” è arrivare allo stadio leggermente prima).

La posizione migliore, in ogni caso, è quella centrale, per evitare di essere coperti da qualcuno che decide di rimanere alzato nelle prime file. L’unico rischio è che, in giornate molto assolate, potreste avere il sole negli occhi.

Settori Stadio Maradona: Tribuna Posillipo

La tribuna Posillipo è il settore più ambito, ma, come abbiamo detto sopra, anche più caro. I prezzi vanno dai 50 ai 150 euro. Soprattutto per le partite di cartello, come quelle di Champions, sono molto alti. La tribuna è ulteriormente divisa in settori: il migliore è il settore 9, quello più centrale, ma i biglietti sono difficilmente reperibili.

La visuale dalla Tribuna Posillipo

La visuale è decisamente buona, pur considerando il “fastidio” della pista d’atletica. Inoltre, l’accesso è molto agevole. Il settore 11, invece, si trova nei pressi del settore ospiti: un fattore da valutare per incontri più sentiti. Il settore 13, infine, è adiacente alla tribuna Nisida.

Settori Stadio Maradona: Tribuna Nisida

Si trova tra la Curva B e la tribuna centrale. La visuale dalla tribuna Nisida è eccellente, ottima per godersi al meglio la partita. Anche in questo caso il prezzo è variabile: si va dai 35-40 euro fino ai 100 (il costo, chiaramente, è inferiore per una partita contro squadre meno blasonate e sale man mano, anche in base alla competizione).

La visuale dalla Tribuna Nisida del Maradona

Il consiglio principale è evitare i posti troppo vicini alla separazione in vetro con la tribuna Posillipo. La visuale di una parte del campo, in quella posizione, è coperta proprio dalla barriera. Anche qui comunque, come per la Posillipo, il posto è garantito. Inoltre, allo stesso modo, troverete più bambini con famiglie rispetto agli altri settori.

Settori Stadio Maradona: Tribuna Family

La tribuna Family è stata introdotta, relativamente, di recente: nel novembre 2012. Come è facile intuire, è pensata appositamente per genitori e bambini (i biglietti sono acquistabili solo dopo la presentazione dello stato di famiglia, che attesti la composizione della stessa). Si trova proprio sotto la tribuna Nisida: la visuale è, ovviamente, peggiore, trovandosi al lato inferiore. Proprio per questo, però, i prezzi sono più accessibili.

La visuale dalla Tribuna Family del Maradona

Si va dai 15 ai 35-40 euro per gli adulti. Il biglietto per i bambini fino ai 12 anni, da acquistare insieme a quello dell’adulto, costa 5 euro. I bambini fino ai 4 anni, invece, entrano gratis. Il vantaggio principale di questo settore è un ingresso esclusivo, agevole, e relativamente lontano dagli altri settori.

Se vuoi portare la tua famiglia allo stadio, effettivamente, è una buona soluzione, anche dal punto di vista economico.

Settori Stadio Maradona: Curva A e Curva B

La visuale dalla Curva A La visuale dalla Curva B

La curva A e la curva B sono il cuore del tifo napoletano. I prezzi sono molto più bassi, ma, ovviamente, la visuale è quella che è (dalla parte superiore è decente, da quella inferiore, invece, rischi di vedere molto poco).

Un biglietto per la curva può costare anche 10 euro e arrivare, al massimo e in partite importanti, sui 40 euro. La discussione “meglio curva A o curva B al Maradona” è, probabilmente, una delle più accese nell’ambiente.

Non esiste una risposta univoca – per farti un’idea, basta chiedere un po’ in giro: ogni persona ti darà una versione diversa. Quello che è certo, però, è che la partita in curva è un’esperienza diversa.

Piantina Stadio Maradona