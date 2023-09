Dove parcheggiare allo stadio Maradona

L’intricato tema dei posti auto all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, tra gli impianti in cui è più difficile trovare parcheggio.

Il tema del parcheggio all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona ha innalzato non poche polemiche negli ultimi 30 anni di storia azzurra. Per chi non ne fosse a conoscenza infatti, l’ex San Paolo non dispone di aree di parcheggio messe a disposizione del club, con i tifosi che sono quindi costretti a sostare in garage a pagamento o in comuni posti auto molto lontani dall’impianto. Il tutto, nonostante una struttura sia effettivamente stata costruita nei sotterranei dello stadio di Fuorigrotta. Essa risale agli anni ’90, creata in corrispondenza del Mondiale e poi dichiarata inagibile a causa di un errore di calcolo sull’altezza del luogo.

L’arte dell’arrangiarsi prevale dunque anche nei pressi dello stadio in quel di Napoli, dove le principali soluzioni di parcheggio sono ormai ben conosciute dai supporter partenopei. Di seguito, le principali soluzioni.

Stadio Maradona, i parcheggi a pagamento

La principale soluzione a pagamento per i posti auto al Maradona è da ritrovare nei garage adiacenti allo stadio o a posti auto di proprietà di altre strutture. Queste le opzioni più gettonate per i tifosi azzurri:

Parking H24 : situato a Via Claudio 1, a Fuorigrotta, tale parcheggio è uno fra i più convenienti della zona. Si trova infatti a soli 5 minuti a piedi dallo stadio e la tariffa fissa è di 5€ per 6 ore. Considerando ciò però, spesso raggiunge il sold-out molto prima del calcio d’inizio del match;

: situato a Via Claudio 1, a Fuorigrotta, tale parcheggio è uno fra i più convenienti della zona. Si trova infatti a soli 5 minuti a piedi dallo stadio e la tariffa fissa è di 5€ per 6 ore. Considerando ciò però, spesso raggiunge il sold-out molto prima del calcio d’inizio del match; Parcheggio Kennedy : anche questo è situato nei pressi dello stadio, a circa 10 minuti di camminata dalla Curva A del Maradona. Conosciuto ai più come il parcheggio “Edenlandia“, vista l’adiacenza con il famoso parco giochi, è senz’altro uno dei più gettonati per la tifoseria partenopea. Situato su Viale John Fitzgerald Kennedy, esso è spesso luogo di sovraffollamento durante gli incontri casalinghi del Napoli. Questo, a causa delle vicinanze allo stadio, al parco tematico di cui sopra nonché al Bowling di Fuorigrotta, che porta i posti auto ad essere occupati nell’immediato;

: anche questo è situato nei pressi dello stadio, a circa 10 minuti di camminata dalla Curva A del Maradona. Conosciuto ai più come il parcheggio “Edenlandia“, vista l’adiacenza con il famoso parco giochi, è senz’altro uno dei più gettonati per la tifoseria partenopea. Situato su Viale John Fitzgerald Kennedy, esso è spesso luogo di sovraffollamento durante gli incontri casalinghi del Napoli. Questo, a causa delle vicinanze allo stadio, al parco tematico di cui sopra nonché al Bowling di Fuorigrotta, che porta i posti auto ad essere occupati nell’immediato; Garage Maradona: ubicato in via Giambattista Marino numero 5, a 10 minuti di camminata dallo stadio, esso è uno dei garage alla quale i tifosi del Napoli sono più affezionati, chiaramente per il nome. Aperto 24 su 24, la tariffa è di 6€ per 2 ore, valida solo per auto di piccola dimensione. I proprietari di SUV o VAN dovranno infatti prenotare un posto auto con largo anticipo e con la tariffa FURGONE al numero del garage. Anche qui, è consigliato recarvisi con molte ore d’anticipo, vista la bassa mole di posti che spesso porta il parcheggio a registrare un sold-out ben prima del calcio d’inizio dell’incontro.

Napoli, i parcheggi gratuiti adiacenti allo stadio

La ricerca di un parcheggio gratuito nei pressi del Maradona potrebbe essere un’impresa più ardua del previsto. Sono infatti pochi i posti auto gratis all’esterno dello stadio, con i tifosi che spesso optano per soluzioni a quasi 20 minuti di camminata dallo stadio. Un’ipotesi potrebbe essere la seguente:

Parcheggio Complesso Azzurro: trattasi di un parcheggio gratuito e multi-piano di proprietà del centro commerciale Azzurro, situato nei pressi della tangenziale di Fuorigrotta. In questo caso bisognerà però tener conto degli orari di apertura dell’impianto, che non potrebbero coincidere con quello dei match degli azzurri. Occhio inoltre alla fatica: il centro commerciale dista infatti circa 10 minuti di cammino dalla Curva B del Maradona, con una ripida salita a farne da padrone soprattutto al ritorno.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di recarsi il prima possibile all’esterno dello stadio di Fuorigrotta e sperare di trovare parcheggio lungo i marciapiedi. Attenzione però a parcheggiare sulle strisce blu e, di conseguenza, a pagare il pedaggio. Sono infatti numerose le news di multe o di sequestro di veicoli da parte dei carro attrezzi ogni qualvolta il Napoli è in campo al Maradona.