Biglietteria Stadio Maradona – Tutte le informazioni complete e faq

Benvenuti alla guida completa sulla biglietteria dello Stadio Maradona e sugli eventi in programma. Se siete appassionati di eventi sportivi e culturali, questo articolo è ciò che fa per voi. Scoprirete tutto ciò che c’è da sapere sulla biglietteria, gli eventi in programma e le informazioni essenziali per vivere un’esperienza indimenticabile allo Stadio Maradona.

Come Acquistare i Biglietti e Info Utili

Biglietteria Online e Punti Vendita

L’acquisto dei biglietti per gli incontri della SSC Napoli e per gli eventi ospitati allo stadio può avvenire attraverso il sito ufficiale della società o tramite piattaforme di ticketing come TicketOne.

È inoltre possibile rivolgersi ai punti vendita fisici distribuiti nella città di Napoli e in tutta la Campania.

Quali sono i settori dello Stadio Maradona?



Curva A superiore ed inferiore

Curva B superiore ed inferiore

Distinti superiori ed inferiori

Tribuna Nisida

Tribuna Family

Tribuna Posillipo (che include anche la Tribuna Stampa )

(che include anche la ) Settore ospiti (tra la Curva A e la Tribuna)

(tra la Curva A e la Tribuna) Tribuna d’onore

Orari e Contatti

Per chi necessita di informazioni dirette, le biglietterie sono raggiungibili telefonicamente o attraverso i canali digitali ufficiali, offrendo assistenza sia per l’acquisto dei biglietti che per le informazioni generali sull’accesso allo stadio.

Eventi in Calendario: non solo calcio

Una Lineup Eccezionale

Lo Stadio Maradona ha ospitato nel corso degli anni eventi di spicco che vanno oltre le partite di calcio. Concerti di artisti internazionali come gli U2, i Rolling Stones e Vasco Rossi hanno fatto vibrare le sue tribune, confermandolo come uno dei luoghi di intrattenimento più versatili di Napoli.

Prossimi appuntamenti Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Per restare aggiornati sui prossimi eventi e concerti allo Stadio Maradona, è consigliato consultare il calendario ufficiale o i portali di eventi.

Ogni appuntamento è un’occasione unica per vivere emozioni indimenticabili in uno degli stadi più iconici d’Italia.

FAQ: Domande Frequenti

Come Raggiungere lo Stadio?

Lo Stadio Maradona si trova nel quartiere di Fuorigrotta e è facilmente accessibile con i mezzi pubblici, sia dalla stazione ferroviaria che dall’aeroporto. Le linee di metropolitana e gli autobus offrono collegamenti diretti, rendendo lo stadio raggiungibile comodamente da ogni parte della città.

Esistono Tour dello Stadio?

No, al momento non è un’opzione disponibile.

Quali sono le Norme di Sicurezza?

Le norme di sicurezza allo Stadio Maradona sono in linea con gli standard internazionali. È richiesta la massima collaborazione da parte degli spettatori per garantire un’esperienza piacevole e sicura a tutti i presenti. Dettagli sulle misure di sicurezza sono disponibili sul sito ufficiale dello stadio.