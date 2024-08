Matteo Politano, chi è l’esterno offensivo della SSC Napoli

Matteo Politano è un esterno offensivo della SSC Napoli. La scorsa stagione non è stata facile per il Napoli, che si è piazzato decimo in Serie A. Politano ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2027, e il suo futuro sembra essere certo anche con l’arrivo di Antonio Conte come allenatore.

Carriera e statistiche di Matteo Politano

Politano è nato nel 1993 e ha iniziato la sua carriera calcistica nella Roma. Tuttavia, non ha mai giocato con la prima squadra giallorossa. Ha poi militato in prestito in diverse squadre, fino a trovare spazio in Sassuolo e Inter. Nel gennaio 2020, è approdato al Napoli.

Matteo Politano carriera

Con il Napoli, Politano ha avuto una stagione eccellente. Ha segnato 9 gol e fornito 10 assist ai compagni. Nonostante il fallimento della squadra, è stato uno dei giocatori più importanti.

Matteo Politano statistiche

Politano ha iniziato a brillare con Perugia, segnando 8 gol in 28 partite. A Pescara, ha giocato 77 partite e realizzato 12 gol. A Sassuolo, ha segnato 20 gol in 96 partite.

Con l’Inter, ha giocato 47 partite e segnato 5 gol. A Napoli, ha totalizzato 149 presenze e 25 gol. Nella stagione 2020-2021, ha segnato 11 gol, un record personale.

Nella stagione 2022-2023, Politano ha superato le 135 presenze con il Napoli. È entrato nella top 100 delle apparizioni del club, affiancandosi a giocatori come Bagni e Zola.

Competizione Presenze Gol Assist Minuti giocati Serie A 110 24 14 6,962′ Coppa Italia 3 1 – 180′ UEFA Europa League 5 2 – 305′ UEFA Qualifying 4 1 – 181′

Il 4 maggio 2023, il pareggio contro l’Udinese ha regalato a Politano il suo primo scudetto.

Matteo Politano

Matteo Politano vita privata

Politano è un calciatore che tiene la sua vita privata segreta. Fuori dal calcio, si dedica al suo amore per il gioco e alla sua crescita professionale. Così, mantiene un basso profilo e protegge la sua vita privata.

Matteo Politano caratteristiche

Matteo Politano è versatile e può giocare in più posizioni offensive. È noto per la sua grinta, determinazione e abilità tecnica. Queste qualità gli hanno permesso di ottenere molti successi. Nonostante non sia stato convocato per gli Europei 2024, spera di tornare in Nazionale presto.

Matteo Politano curiosità

Alcune curiosità su Politano:

La sua stagione più prolifica è stata la 2018-2019, quando ha totalizzato 48 presenze complessive con l’Inter.

Nella sua carriera ha segnato 69 gol in 392 presenze a livello di club.

Con la Nazionale italiana ha collezionato 12 presenze e 3 gol.

Ha vinto il campionato di Serie A nella stagione 2022-2023 con il Napoli.

Il suo contratto con il Napoli scade nel 2027 e guadagna uno stipendio annuo lordo di 5,9 milioni di euro.

Politano è fondamentale per il Napoli. È apprezzato per le sue abilità tecniche e la sua dedizione. La sua vita privata riservata non ha impedito che diventasse una figura importante nel calcio italiano.

Conclusione

Matteo Politano è un talento emergente del calcio italiano. Ha iniziato a Roma e poi ha giocato per Perugia, Pescara e Sassuolo. Ora gioca per l’Inter e il Napoli, dove è molto apprezzato.

Il futuro di Matteo Politano sembra legato al Napoli. Continuerà a giocare bene e a piacere ai suoi tifosi.