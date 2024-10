Osimhen, gol pazzesco in rovesciata: tifosi turchi senza parole

Victor Osimhen ha realizzato un gol pazzesco in rovesciata lasciando i tifosi del Galatasaray senza parole nella sfida contro l’Antalyaspor

Non ha lasciato un recente ricordo di sé così dolce Victor Osimhen nel cuore dei tifosi del Napoli. L’attaccante nigeriano è stato tra i grandi protagonisti della storica vittoria dello scudetto azzurro dopo 33 anni, ma l’addio dal club, in prestito, è stato travagliato e molto amaro. Non un saluto alla squadra o ai tifosi, almeno non pubblicamente.

Il popolo partenopeo non gliel’ha perdonata del tutto, ma ha già cambiato aria grazie a Romelu Lukaku. Il belga non sarà mai Osimhen e questo è certo, ma il suo apporto in termini di gol e assist in questo inizio di stagione non ha fatto rimpiangere l’ex centravanti azzurro. Non solo, ma l’atteggiamento di Victor dal suo trasferimento al Galatasaray è stato anche criticato dai napoletani.

Osimhen segna in rovesciata: anche il Napoli può sorridere

Un improvviso attaccamento alla maglia giallorossa come se non aspettasse nient’altro. Dichiarazioni d’amore per la città e una maglia con la scritta “Finalmente” dopo il suo primo gol. E a proposito di gol, Osimhen sta segnando in Turchia e lo ha fatto anche nella giornata di oggi. In 5 partite disputate con il Galatasaray ha realizzato 3 gol e 4 assist.

Proprio una di queste 3 reti è arrivata questa sera, nel corso della sfida in trasferta contro l’Antalyaspor. Il classe ’98 è rientrato proprio oggi dallo stiramento muscolare che lo ha costretto a rinunciare anche alla sua Nigeria e ha subito lasciato nuovamente traccia di sé con una rete clamorosa.

Victor è subentrato al minuto 78 ad Akgun, autore di uno dei due assist per la doppietta di Mauro Icardi (l’altro è opera di Dries Mertens) e in due minuti aveva già trovato la rete del 3-0, prima che venisse annullata per fuorigioco. Ci ha pensato quindi al 92′ a chiudere la partita, con una magia: calcio di punizione dalla destra, pallone spizzato in area, coordinamento e rovesciata che ha spedito il pallone sul secondo palo.

Osimhen si è tolto la mascherina come suo solito e ha poi deciso di festeggiare con la panchina, andando ad abbracciare anche Mertens. Applausi e sorrisi anche da parte di Icardi. Un gol che aumenta il bottino di Victor e che fa bene anche al Napoli, dato che il cartellino è ancora di proprietà del club partenopeo, che proverà a cederlo alla cifra più alta possibile durante la prossima estate.