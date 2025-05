Shaquille O’Neal nel Napoli Basket, spunta una data chiave: le conferme dagli Stati Uniti

Nonostante le smentite arrivate nelle scorse ore, il noto cestista americano potrebbe realmente entrare a far parte della società napoletana: spunta persino una data chiave

Ore caldissime anche per il Napoli Basket. Non solo il calcio, infatti, sta facendo sognare una città intera con un possibile quarto scudetto e il sogno di mercato Kevin De Bruyne. Anche nella pallacanestro sono emersi rumors che hanno acceso i tifosi. Dopo la salvezza conquistata negli scorsi giorni, nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le voci di un serio interessamento da parte di Shaquille O’Neal nella società azzurra.

Il famosissimo ex cestista NBA potrebbe entrare nell’organigramma del Napoli Basket, ma, a tal proposito, è stata la stessa società a smentire con un comunicato:

“In riferimento alle notizie di stampa pubblicate in relazione alla partecipazione del Sig. Shaquille O’Neal alla compagine societaria, precisa che è ben lieta di poter ospitare Mike Parris, storico braccio destro di O’Neal, ma che al momento non vi è alcun contatto in essere con l’Hall of fame Statunitense. Le notizie riferite dagli organi di stampa sono esclusivamente rumor, in questo momento prive di fondamento”.

Shaquille O’Neal nel Napoli Basket, i rumors proseguono: spunta una data

Quest’oggi, però, Il Mattino ha riportato ulteriori novità proprio in merito alla vicenda. Una contro smentita da parte del quotidiano, che ha fatto riferimento a ulteriori dettagli che farebbero veramente sperare nell’ingresso del noto ex giocatore all’interno della società.

Sul giornale si legge infatti che:

“Sarà l’uomo-copertina sulla tratta Napoli-Stati Uniti, il testimonial clamoroso per un marketing globale. Ma, se tutto andrà secondo i piani e Shaquille O’Neal farà parte della struttura di Matt Rizzetta, il suo ruolo potrebbe andare al di là della pura immagine: sarà piuttosto un uomo della compagine societaria a tutti gli effetti”.

Un vero e proprio ruolo operativo attivo da parte di Shaq. E gli indizi no mancano:

“Rizzetta venerdì era a Sorrento e in questi giorni è stato visto spesso sul lungomare di Napoli presso l’hotel dove ha soggiornato. Accanto a lui è stato visto il manager storico di Shaquille O’ Neal, Mike Parris, riconosciuto da tanti appassionati di Nba. Dopo l’atto ufficiale dal notaio Papi di Roma che lo ha reso azionista di maggioranza con il 66,6%, si attendono conferme riguardo la composizione della sua squadra societaria”.

A tal proposito spunterebbe addirittura una data:

“La conferenza stampa della nuova proprietà si farà entro fine maggio. La società che ha acquistato la maggioranza delle azioni del Napoli Basket dai soci Francesco Tavassi e Alfredo Amoroso si chiama Napoli Basketball Usa Llc. A Roma era rappresentata da Rizzetta e da Daniel Doyle, imprenditore americano con radici campane”.

Infine, Il Mattino, dedica delle righe anche sul personaggio O’Neal, che ha già fatto scatenare i tifosi:

“O’Neal ha già da anni un ruolo come analista per “Inside the Nba” assieme a Charles Barkley su Tnt e in passato è stato anche un proprietario minoritario dei Sacramento Kings. Da poco ha accettato di diventare il general manager della squadra di basket maschile di Sacramento State University. Il supercampione dei Lakers ha preso di recente anche un master post laurea in “Business Management” proprio per essere ferrato nel ramo”.

Insomma, strada spianata per l’arrivo della leggenda NBA nel Napoli Basket, con i fan che possono continuare a sognare, guardando con attenzione la fine del mese come momento chiave per l’annuncio.