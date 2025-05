Osimhen, la Juventus insiste: il piano per convincere De Laurentiis

Il club bianconero non si arrende e rilancia, il d.s. Giuntoli vuole l’attaccante nigeriano e studia un piano per convincere il patron del Napoli

La Juventus non molla Victor Osimhen ed è pronta a insistere in vista del calciomercato estivo. La dirigenza bianconera fa sul serio e crede fermamente che il centravanti nigeriano sia il nome perfetto per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo uno scudetto vinto da grande protagonista con il Napoli, il classe 1998 potrebbe diventare la punta di diamante del club più vincente d’Italia.

Per riuscire a chiudere l’operazione, però, servirà uno sforzo economico importantissimo. In primis, bisognerà trovare l’accordo economico con il presidente De Laurentiis, una sfida titanica. In secondo luogo con il calciatore, che non potrà di certo percepire 10 milioni all’anno in bianconero. La Juve si libererà di Vlahovic proprio per il suo onerosissimo stipendio da 12 milioni e dovrà abbassare il monte ingaggi.

Juventus su Osimhen, Giuntoli crede nel colpo

Come detto, sarà complicatissimo convincere il Napoli a lasciar partire Osimhen in direzione bianconera. Il nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro ma solo per l’estero. Per i club italiani non è così, la cifra dovrà alzarsi. Serviranno almeno 85 milioni di euro per il via libera.

Cristiano Giuntoli, dunque, tenterà una strategia in uscita per poter arrivare al 26enne. Si partirà con la cessione di Vlahovic, appunto, per poi liberarsi anche di Kolo Muani. Non mancheranno anche altre cessioni in altri reparti, che serviranno a finanziare l’assalto all’ex Napoli.

De Laurentiis spingerà, comunque, per l’Arabia Saudita o la Premier League. Vorrebbe evitare di avere Osimhen come rivale il prossimo anno, resta pur sempre un calciatore pericolosissimo e che conosce molto bene il campionato italiano. Anche in Turchia ha superato i 30 gol, dimostrando di avere ancora grande fame di far bene e l’ambiente bianconero potrebbe esaltarlo.