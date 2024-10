Mario Rui reintegrato in rosa, cosa succederà? Spunta la proposta di Manna

Cosa farà il Napoli con Mario Rui? Il giocatore è stato reintegrato in rosa ma resta fuori dal progetto, spunta fuori la proposta di Manna.

Il reintegro di Mario Rui all’interno della rosa azzurra è una delle notizie che sta tenendo banco in questi giorno. Il giocatore portoghese, dopo essersi rivolto all’Associazione Calciatori con un’istanza, ha ottenuto la possibilità di allenarsi nuovamente con la squadra dopo giorni di isolamento. La situazione sta prendendo dunque una forma molto particolare, considerando che Mario Rui è fuori rosa e di fatto fuori dal progetto azzurro.

Cosa può accadere dunque nel prossimo futuro? Al momento è difficile pensare che si possa andare avanti c0si, come separati in casa con un contratto in scadenza nel 2026. Club e giocatore dovranno incontrarsi per trovare la soluzione migliore che possa fare al caso di entrambi.

Caso Mario Rui, ecco cosa vuole proporre Manna

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, Giovanni Manna starebbe pensando a come risolvere la situazione nell’immediato futuro. La finestra di mercato di gennaio è lontana ma non cosi tanto, ed ecco perché il direttore sportivo del Napoli starebbe pensando proprio ad una soluzione che possa vedere questo aspetto al centro del delle discussioni con Mario Rui.

Il ds azzurro – si legge – potrebbe proporre al portoghese una risoluzione consensuale del contratto, magari sfruttando proprio l’immediato arrivo della finestra invernale e dando modo cosi allo stesso calciatore di guardarsi intorno e trovare una soluzioni migliore. Ad oggi è difficile ipotizzare eventuali accordi e decisioni prese di comune accordo, ma l’idea del Napoli è quella di provare a chiudere questa storia senza ulteriori polemiche.