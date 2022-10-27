Spazio Napoli

Ultim’ora Napoli, il Liverpool piomba sul calciatore azzurro: la conferma dall’Inghilterra!

Laura Bisogno

16 Set 2025 - 13:55

16 Set 2025 - 11:30

Da avversario a possibile alleato del Napoli: il retroscena su Haaland spiazza tutti!

16 Set 2025 - 09:40

Napoli, che gesto di De Laurentiis: succederà in Champions League

Pallone Champions

Manchester City – Napoli, scelti arbitro e VAR: ha già diretto quattro volte gli azzurri!

Sono ufficiali, ora, le designazioni arbitrali per il match di giovedì: c’è una vecchia conoscenza per i tifosi azzurri Gli azzurri sono pronti al banco di prova di Manchester. L’Etihad non è un campo facile, ma il Napoli ha dimostrato …

Guardiola visibilmente preoccupato

16 Set 2025 – 13:00

Guardiola e il City già in emergenza: preoccupazione verso il Napoli

Meret in campo

16 Set 2025 – 12:35

Infortunio Meret, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni: cosa filtra verso l’esordio in Champions League

Hojlund

16 Set 2025 – 12:00

Dall’incubo United al sogno Napoli, Hojlund torna a Manchester con uno scopo preciso: il motivo

Etihad stadium

16 Set 2025 – 11:00

Manchester City-Napoli, arriva un dato da brividi: cosa è previsto all’Etihad

Rrahmani aggressivo a caccia del pallone

16 Set 2025 – 10:20

Napoli, allenamento “speciale” per Rrahmani: cosa filtra sulle condizioni

Conte in panchina

16 Set 2025 – 08:30

Conte e il discorso alla squadra: cosa è accaduto a Firenze dopo la vittoria

Napoli

16 Set 2025 – 00:11

“Non siamo ancora come il Napoli”, il tecnico analizza il pareggio: le parole nel post partita

Napoli

15 Set 2025 – 23:18

Napoli, confronto col passato: l’ex azzurro paragone gli azzurri ad un’annata straordinaria

Manna

15 Set 2025 – 22:28

Il Napoli guarda al futuro: nel mirino un giovane difensore

“Napoli da 10? Serviva un’altra cosa”, l’ex Napoli non ha dubbi

Napoli, un titolare verso il recupero: spunta il video dalla palestra

“Hojlund? Non mi fido”, l’ex calciatore non è convinto del danese: l’analisi

L’ex calciatore azzurro elogia i nuovi arrivati: parole al miele per i calciatori

Clamoroso Tudor, netta sentenza sul Napoli: tifosi infuriati!

Stramaccioni controcorrente e chiaro sul sistema del Napoli: “Lui è l’insostitubile”

Napoli, risolto il problema in Champions League: la nuova lista UEFA

Criscitiello non ha dubbi sullo scontro Napoli – Inter: “Questa è stata la fotografia”

Cambia il calendario della Serie A, la decisione è della FIFA: scelta fatta!

Hojlund, gesto inaspettato prima di Manchester City-Napoli: ha sorpreso tutti

