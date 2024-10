Rinnovo Meret, accordo ad un passo: resta un solo ostacolo

Alex Meret è pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli: manca ormai poco, resta un solo ostacolo per la chiusura dell’accordo.

Il Napoli attende il ritorno di Alex Meret. Il portiere è fermo ai box per infortunio ed in queste settimane Antonio Conte si è affidato ad Elia Caprile per la difesa della porta azzurra. I risultati sono stati positivi, con l’ex Empoli che si è ben messo in mostra ed ha dimostrato di essere un elemento affidabile. Al tempo stesso, però, il Napoli aspetta di poter contare nuovamente il suo portiere titolare.

Meret ha guadagnato la piena fiducia dell’allenatore ed ha anche convinto la piazza nonostante le critiche nei suoi confronti non siano mai mancate nel corso degli anni. Il club sta allora lavorando anche al rinnovo di contratto dell’ex portiere dell’Udinese.

Rinnovo Meret, ecco cosa manca per la firma

I dialoghi tra Meret ed il Napoli per il prolungamento del contratto sono entrati di fatto in una fase finale: le parti sono convinte di voler arrivare ad un accordo che possa consentire al club ed al calciatore di proseguire insieme anche per i prossimi anni. Ma cosa manca effettivamente per la firma?

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha dato le ultime sulla situazione: “Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli entra nella sua fase finale. Le parti sono vicine a un accordo economico. Contatti continui e volontà di arrivare all’intesa definitiva. Il portiere chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione“, ha scritto Moretto sui social.