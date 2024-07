LIVE- Napoli-Egnatia, le formazioni ufficiali: scelta a sorpresa di Conte in difesa

Sta iniziando la partita amichevole fra il Napoli e gli albanesi dell’Egnatia: le formazioni ufficiali e tutti gli aggiornamenti in diretta.

Gentili lettori di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale della gara fra il Napoli e la squadra albanese dell’Egnatia. Si tratta del terzo test stagionale per i ragazzi di Conte, il primo dal loro arrivo a Castel di Sangro. Il tecnico salentino potrà finalmente contare dopo l’arrivo in Abruzzo di tutta la rosa al completo, visto anche il ritorno di tutti i calciatori aggregatisi in ritardo a causa degli impegni con le loro Nazionali.

Adesso, un altro test di livello contro la formazione vincitrice dell’ultimo campionato albanese. Due successi su due, sin qui, nelle prime uscite stagionali a Dimaro: battuti per 4-0 l’Anaune Val di Non e per 3-0 il Mantova. Vediamo quali sono state le scelte dell’allenatore del Napoli.

Napoli-Egnatia, le formazioni ufficiali

Conte sceglie di schierare gli azzurri con il solito 3-4-2-1, con la prima gara da titolare in questa prestagione azzurra per Khvicha Kvaratskhelia. Insieme a lui, Matteo Politano e Wallid Cheddira. In difesa, non debutta dall’inizio Alessandro Buongiorno: scelti Di Lorenzo (come braccetto di destra), Rrahmani e Natan. Sulla destra gioca quindi anche Mazzocchi avanzato sulla linea dei centrocampisti.

Questo l’11 completo: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Cheddira, Kvaratskhelia

Fischio d’inizio alle 20 per poter guardare ancora con curiosità il nuovo Napoli di Antonio Conte: ci sarà da divertirsi. Le scelte rivelano già qualcosa: la volontà di sfruttare Di Lorenzo anche nel terzetto arretrato, la fiducia in un giocatore che ha deluso nello scorso anno come Natan e in colui che è fin qui la grande sorpresa di questo ritiro, cioè Walid Cheddira. Dirige la partita l’arbitro Guida, di seguito il live dalla gara.

Il LIVE del match

9′- Calcia verso la porta Lobotka, pallone di non molto a lato.

5′- Primo calcio d’angolo per l’Egnatia, Meret travolto sugli sviluppi. Il portiere, dopo un po’, si è rialzato e non sembra aver accusato problemi.

2′- Occasione d’oro per Cheddira, l’attaccante marocchino ha sprecato a tu per tu col portiere.

1′- Inizia adesso la gara fra Napoli e Egnatia. Appena prima dell’inizio del match, toccante minuto di silenzio per le vittime della tragedia accaduta alle Vele di Scampia.