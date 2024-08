Giovanni Simeone, chi è l’attaccante della SSC Napoli

Giovanni Simeone è un talento argentino che gioca in Serie A con il Napoli. È nato a Buenos Aires nel 1995. È il figlio di Diego Simeone, allenatore, e Carolina Baldini, modella. Si chiama “El Cholito”.

Ha iniziato con il River Plate e poi è andato in Europa. Ha giocato per Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona. Nel 2022 è arrivato al Napoli.

Da Napoli, Simeone è diventato un giocatore importante. Ha segnato gol importanti sia in campionato che in Champions League. È un attaccante versatile, che può giocare sia come punta che come esterno.

Biografia e Carriera

Giovanni Simeone è nato a Buenos Aires il 5 luglio 1995. È figlio di Diego Simeone, allenatore dell’Atlético Madrid, e della modella Carolina Baldini. I suoi fratelli, Gianluca e Giuliano, sono anche calciatori. Simeone è conosciuto come “El Cholito”, un diminutivo del soprannome del padre.

Origini e Famiglia

Simeone è cresciuto in una famiglia di sportivi. Ha seguito le orme del padre Diego, un allenatore famoso. Da giovane, ha mostrato talento nel calcio, iniziando nel settore giovanile del River Plate.

Esordi e Trasferimento in Italia

Simeone ha debuttato con il River Plate nel 2013. Poi è passato al Banfield e infine al Genoa in Europa. In Serie A ha segnato 12 gol, aiutando la squadra a salvarsi.

Nel 2017 è stato ceduto alla Fiorentina per 18 milioni di euro. Ha giocato due stagioni prima di andare in prestito al Cagliari nel 2019.

Stagione Squadra Presenze Gol 2013-2015 River Plate 30 4 2015-2016 Banfield 35 12 2016-2017 Genoa 37 14 2017-2019 Fiorentina 80 22 2019-2021 Cagliari 72 18 2021-2022 Hellas Verona 35 17

Giovanni Simeone in Serie A

Giovanni Simeone ha fatto il suo debutto con il Genoa nel 2016. Da allora, è diventato una delle sorprese del campionato italiano. In quella prima stagione, ha segnato 12 gol e aiutato il Genoa a restare in Serie A. Poi, nel 2017, è stato acquistato dalla Fiorentina per 18 milioni di euro.

La sua prima stagione con la Fiorentina è stata molto positiva. Ha segnato 14 reti, tra cui una tripletta al Napoli. Tuttavia, la sua performance è scesa nel 2018, con solo 6 gol segnati. Nel 2019, è stato prestato al Cagliari, dove ha ritrovato la forma con 12 reti.

Simeone’s Recent Exploits

Questa stagione, Giovanni Simeone è in grande forma con il Napoli. Ha già segnato 8 gol in 10 partite di Serie A. È attualmente al secondo posto nella classifica dei marcatori, dietro solo Ciro Immobile del Lazio.

Simeone ha avuto successo anche contro il Juventus. Ha segnato due gol contro i Bianconeri questa stagione. Questo non è il suo primo successo contro la Juventus, avendo già segnato per Genoa e Cagliari.

Player Goals Scored Matches Played Goals per Match Ciro Immobile (Lazio) 9 10 0.90 Giovanni Simeone (Napoli) 8 10 0.80 Weston McKennie (Juventus) 2 9 0.22 Marten De Roon (Atalanta) 1 10 0.10

Quest’anno, Juventus ha avuto più sconfitte che vittorie. Tuttavia, Simeone è stato un punto di forza per il Napoli. La sua capacità di segnare gol contro la Juventus dimostra la sua costanza e adattabilità.

L’Arrivo al Napoli

Nell’estate 2022, Giovanni Simeone si trasferisce al Napoli in prestito con opzione di riscatto. Arrivato, diventa un elemento importante, alternandosi al titolare Victor Osimhen.

Nonostante non sia sempre in campo, Simeone mostra di essere un attaccante di qualità. Grazie alle sue abilità tecniche e fisiche, può fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Ha segnato gol importanti sia in campionato che in Champions League.

Simeone ha segnato un hat-trick contro il Napoli nell’aprile 2018, dimostrando il suo impatto sulla squadra.

Ha realizzato 4 gol nelle prime 4 partite di Champions League, eguagliando il record di suo padre Diego Simeone .

. Ha totalizzato 33 presenze e 9 gol in stagione.

Ha segnato gol chiave come quello contro il Milan e contro la Cremonese. Ha anche segnato un gol contro la Roma, dopo essere entrato in campo.

Competizione Gol Segnati Serie A 4 Champions League 4

Le sue prestazioni hanno convinto Luciano Spalletti a considerarlo una preziosa alternativa da schierare nell’undici titolare. Simeone è diventato un beniamino dei tifosi del Napoli, coronando la stagione con un gol decisivo nel match conclusivo contro la Sampdoria.

Grazie alle sue prestazioni, il Napoli ha deciso di riscattare l’accordo di prestito con il Verona, rendendo Simeone una figura di spicco all’interno della rosa partenopea.

Conclusione

Giovanni Simeone, figlio di Diego Simeone, ha vissuto un’avventura affascinante nel calcio italiano. Ha iniziato in Argentina e poi si è affermato in Serie A con il Genoa. Ha poi giocato con Fiorentina e Cagliari, affrontando alti e bassi.

Il suo trasferimento al Napoli nel 2022 ha cambiato la sua carriera. Nonostante la concorrenza di Osimhen, Simeone si è fatto spazio. Ha dimostrato di essere un attaccante completo e decisivo per Napoli. Ha vinto il suo primo scudetto, confermando il suo talento.

Oggi, Giovanni Simeone è uno dei migliori attaccanti del calcio italiano. È bravo a segnare e a creare occasioni per gli altri. Il suo percorso lo ha reso un giocatore maturo e determinato, pronto per il futuro.