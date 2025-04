UEFA, ricavi europei: Napoli primo tra le italiane! Ecco quanto ha incassato

Napoli al primo posto tra le italiane per ricavi dalla Champions League, ma quanto ha incassato?

Partecipare alle competizioni europee, si sa, porta nelle casse dei club parecchi soldi. Riuscire a qualificarsi alle competizioni europee può davvero fare la differenza tra una stagione trionfale o fallimentare. Ma quanta differenza può fare? L’UEFA ha diffuso, in occasione del 49° congresso, il Financial Report per la stagione 2023/2024.

Sono stati pari a 6,7 miliardi di euro i ricavi dell’UEFA per la stagione scorsa. Una cifra straordinaria. in salita rispetto alle due stagioni precedenti (4,3 e 5,3 miliardi di euro).

UEFA, la classifica dei ricavi: Napoli al primo posto

Ma quali sono stati i ricavi delle squadre italiane? L’UEFA ha distribuito un totale di 2,08 miliardi di euro ai partecipanti di Champions League e Supercoppa nella scorsa stagione. Il Napoli, in particolare, si trova al primo posto della classifica relativa alle squadre italiane, con 70 milioni di euro incassati.

Subito dietro Inter, Lazio e Milan con 66.3, 61.5 e 48.5 milioni di euro. Riportate, poi anche le squadre che hanno preso parte a Europa e Conference League. L’Atalanta, vincitrice dell’Europa League, ha incassati 33.9 milioni di euro, mentre la Roma ha portato a casa 25.8 milioni di euro. Infine la Fiorentina, finalista di Conference League, ha ricavato 17 milioni dalla terza competizione europea.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 17:44 by Giorgio D’Andrea