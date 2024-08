Juan Jesus, tutto ciò che non sai sul centrale del Napoli

Juan Jesus è un difensore brasiliano del Napoli. Ha fatto il suo debutto in Brasile e poi è arrivato in Italia. Ora è un pilastro del Napoli.

La sua vita fuori dal calcio è altrettanto interessante. I tifosi e gli appassionati di calcio vogliono sapere di più su di lui.

È nato in Brasile e ha mostrato subito le sue qualità difensive. Ha iniziato a giocare in Brasile e poi è arrivato all’Inter.

Il suo passaggio al Napoli è stato un punto chiave nella sua carriera. Ora è uno dei difensori più affidabili della Serie A.

Juan Jesus: La carriera del difensore brasiliano

Juan Jesus è nato a San Paolo, in Brasile, nel 1991. Ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del San Paolo. Poi, l’Inter lo ha acquistato nel 2011, iniziando una carriera in Serie A.

Dagli inizi in Brasile al successo in Serie A

Prima di arrivare in Italia, il difensore ha giocato con l’Internacional. Nel 2012, è arrivato all’Inter, dove ha giocato più di 100 partite in Serie A. È diventato un difensore centrale fondamentale per la squadra milanese.

Le stagioni con l’Inter e il passaggio al Napoli

Nel 2021, Juan Jesus è passato al Napoli. Qui, è diventato un giocatore chiave della difesa. Ha giocato 364 partite e segnato 6 gol con club e nazionale.

La carriera di Juan Jesus è cresciuta molto. È passato da giocatore brasiliano a difensore centrale di esperienza in Italia.

Juan Jesus in campo: caratteristiche e statistiche

Juan Jesus gioca come difensore centrale per il Napoli. È conosciuto per la sua forza fisica e per essere bravo nel gioco aereo. Sa leggere il gioco e posizionarsi bene in campo.

Le sue prestazioni in Serie A mostrano quanto sia importante per la squadra. Ha giocato più di 30 partite, con 2 contrasti vinti e 3 intercetti a partita. Questi dati evidenziano la sua solidità difensiva.

Ha 185 cm di altezza e pesa 83 kg. È un difensore forte fisicamente, capace di dominare il gioco aereo. Usa il piede sinistro per il calcio, rendendo il suo gioco più versatile.

Non ha segnato gol nella stagione 2023/2024 di Serie A. Ma il suo contributo alla difesa del Napoli è fondamentale per i loro obiettivi.

Vita privata e curiosità sul calciatore

Juan Jesus è famoso non solo per il calcio, ma anche per la sua vita privata. Ama condividere sui social i momenti speciali con la sua famiglia e la città natale, San Paolo in Brasile.

L’episodio di razzismo contro Acerbi e la reazione dei tifosi

Nel marzo 2023, il brasiliano ha accusato Acerbi di insulti razzisti durante Inter-Napoli. Questo ha suscitato indignazione e solidarietà dai tifosi del Napoli.

Il Giudice Sportivo ha assolto Acerbi, lasciando il brasiliano amareggiato. Ha detto di essere deluso per la mancata tutela contro il razzismo nel calcio.

“Sono molto deluso dalla decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare Acerbi. Pensavo che il calcio avesse fatto passi avanti nella lotta al razzismo, ma evidentemente c’è ancora molto lavoro da fare.”

Juan Jesus è un difensore centrale importante per il Napoli. Ha iniziato in Brasile e poi è arrivato in Italia con l’Inter. Nel 2021 è passato al Napoli.

Ha avuto momenti difficili, come l’episodio di razzismo nel 2023. Ma i tifosi hanno mostrato solidarietà. Acerbi, dell’Inter, è stato assolto per mancanza di prove.

Nonostante la difficile situazione, è un elemento affidabile della difesa del Napoli. La sua dedizione aiuta la squadra a puntare ai grandi obiettivi.