Leao-Napoli, lo scenario di mercato è clamoroso: l’annuncio non lascia dubbi!

Nelle ultime ore sarebbe emerso un clamoroso scenario per il Napoli. Il nome di Rafel Leao è stato incredibilmente accostato al club azzurro.

No, non si sta parlando di fantacalcio. Nelle ultime ore, i tifosi del Napoli avrebbero iniziato a coccolare un vero e proprio sogno di mercato che avrebbe del clamoroso. Nonostante la stagione sia ancora in corso, il club azzurro sarebbe già proiettato sul futuro e in particolare modo sul mercato. Proprio tra i tanti nomi sondati, è stato fatto quello di Rafael Leao che potrebbe lasciare il Milan al termine del campionato.

Leao al Napoli? La risposta dell’esperto è chiara!

Il campionato non è ancora terminato, ma in casa Napoli si continua a lavorare ininterrottamente al futuro. I nomi sul taccuino del DS Manna sono davvero tanti, ma solo alcuni di questi vestiranno la maglia azzurra. I tifosi che sognano un grande colpo cominciano ad essere diversi, ma l’ultima parola spetterà sempre al presidente Aurelio De Laurentiis.

Intanto, però, sarebbe nata una clamorosa ipotesi che porterebbe a Napoli un giocatore dal talento incredibile. Il nome in questione è quello di Rafael Leao, il quale veste attualmente la maglia del Milan. La permanenza a Milano non è affatto scontata, ancor più a causa dell’incertezza che regna sul mondo rossonero.

A chiarire la situazione, però, ci ha pensato l’esperto di mercato Luca Marchetti. Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” rilasciando alcune dichiarazioni cruciali per il futuro del Napoli. Di seguito le sue parole sul futuro di Leao.

“Leao al Napoli lo vedo molto difficile, sopratutto per una questione di cifre. Il calciatore ha uno stipendio da ben 6 milioni di euro a stagione e in più il Milan sarebbe disposto a cederlo solo a cifre importanti. Credo sia molto adatto dal punto di vista tecnico, però fuori dai parametri imposti dalla società”.