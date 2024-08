Cyril Ngonge, tutto ciò che non sai sull’attaccante del Napoli

Cyril Ngonge, giovane attaccante belga, si è unito al Napoli. È entusiasta di giocare in Serie A dopo gli anni in Olanda. Ha detto che l’atmosfera della squadra lo entusiasma molto.

Ngonge ha parlato dell’importanza di migliorare le strategie d’attacco. Ha detto che il tecnico gli ha dato molte istruzioni durante l’allenamento. Il calciatore belga è visto come un talento con grandi possibilità. Cyril Ngonge è pronto a dare il suo meglio per il successo del Napoli.

Chi è Cyril Ngonge?

Carriera e statistiche

Cyril Ngonge è un attaccante del Napoli. È nato a Uccle, in Belgio, il 26 maggio 2000. Ha iniziato a giocare con il Club Brugge, debuttando in prima squadra nel 2018.

Viene ceduto a titolo definitivo all’RKC Waalwijk e poi è passato al Groningen nel 2021. Qui ha segnato 11 gol e fornito 5 assist in 46 partite. Nel 2023, il Napoli l’ha acquistato per rinforzare l’attacco.

Stagione Squadra Presenze Gol Assist 2018-2020 Club Brugge 22 2 1 2020-2021 RKC Waalwijk 21 5 2 2021-2023 Groningen 46 11 5 2023-2024 Verona 36 11 3 2024-presente Napoli 11 3 1

Cyril Ngonge ha giocato per il Belgio nelle giovanili. Ha partecipato a squadre come Under-15, Under-18 e Under-19. È stato convocato per l’Under-19 nel 2018.

Ora, Cyril Ngonge gioca per il Napoli. Sarà importante per la squadra con la sua esperienza e talento.

Caratteristiche di gioco di Cyril Ngonge

Cyril Ngonge è un attaccante versatile, capace di giocare in diversi ruoli. Ha una buona tecnica e velocità. Preferisce giocare come prima punta, ma può anche essere usato come ala o trequartista.

Il suo gioco si distingue per l’abilità nel dribbling e nella creazione di spazi. Questo gli permette di aiutare i compagni a segnare.

Ngonge è anche apprezzato per la sua generosità in fase di non possesso. Mostra un forte impegno nel pressing e nella difesa. Queste qualità lo rendono utile sia in attacco che in difesa.

Nonostante sia un giocatore di fantasia, Ngonge è anche cinico sotto porta. L’anno scorso ha segnato 11 gol e 3 assist con l’Hellas Verona. La sua doppietta nello spareggio contro lo Spezia ha aiutato i veneti a restare in Serie A.

Caratteristiche Chiave di Cyril Ngonge Descrizione Ruolo Preferito Ala destra nel 4-2-3-1, ma può giocare anche come punta centrale o seconda punta Qualità Tecniche Buona tecnica di base, abilità nel dribbling, visione di gioco e confidenza sotto porta Altre Caratteristiche Giocatore fisicamente “esplosivo” e reattivo, forte nel gioco aereo, impegnato in fase di non possesso

Le caratteristiche di gioco di Ngonge lo rendono un attaccante versatile. Ha qualità tecniche e fisiche che lo rendono utile sia in attacco che in difesa. Le sue prestazioni hanno dimostrato il suo valore per l’Hellas Verona.

Cyril Ngonge

Vita privata e curiosità

Ngonge è famoso non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere e la passione per la moda. Nato il 26 maggio 2000, segue le ultime tendenze e condivide foto sui social. È giovane ma ha già giocato per diverse nazionali giovanili del Belgio.

Ngonge ha ambizioni grandi e vuole migliorarsi sempre. È arrivato al Napoli con l’obiettivo di aiutare la squadra a vincere. Ha un contratto fino al 2028 e guadagna 1,540,000 euro all’anno.

Informazioni Dettagli Data di nascita 26 maggio 2000 Debutto professionistico 2 dicembre 2018 (Club Brugge) Presenze in carriera 135 partite Gol segnati 32 reti Stipendio annuo lordo €1,540,000 Scadenza contratto 30 giugno 2028

Ngonge ha giocato in Belgio, Olanda e Italia. L’arrivo al Napoli nel gennaio del 2024 ha suscitato entusiasmo tra i tifosi.

Nonostante la giovane età, Cyril Ngonge ha già mostrato il suo valore. Ha vinto il premio di Gol del Mese della Serie A nel dicembre 2023. Il suo stile di gioco lo rende una stella del calcio italiano.

Cyril Ngonge è una delle novità più interessanti del Napoli per la stagione 2023/2024. Il giovane attaccante belga, dall’Eredivisie, è pronto a brillare in Italia. Ha già mostrato di avere qualità tecniche e fisiche, e si è subito adattato al gruppo partenopeo.

Il suo entusiasmo e determinazione fanno sperare per il futuro in maglia azzurra. Il Napoli ha creduto in lui e lo considera un elemento chiave per la squadra di Luciano Spalletti.

Nonostante non abbia ancora segnato in Serie A, Cyril Ngonge ha dimostrato di essere un acquisto di valore. Con impegno e qualità, è pronto a sorprendere i tifosi e a essere protagonista della prossima stagione.