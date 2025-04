Ribaltone in Serie A, ora cambia tutto: incredibilmente c’entra (anche) il Napoli!

La stagione è ancora in corso, ma intanto in Serie A potrebbe esserci un clamoroso ribaltone in vista della prossima annata.

Il campionato sta giungendo al termine, ma son tante le rose che starebbero valutando dei cambiamenti in vista dei prossimi anni. Tali modifiche, però, potrebbero non riguardare solo il rettangolo verde. Infatti, potrebbe esserci un vero e proprio valzer di allenatori, all’interno del quale sarebbe presente anche Antonio Conte. Quest’ultimo è “blindato” dal Napoli, ma nelle ultime settimane si continua a parlare insistentemente del suo futuro. A tal proposito, sono emersi dettagli cruciali che darebbero spazio ad un clamoroso ribaltone.

Il Milan sonda diversi allenatori: Conte resta il prescelto

Antonio Conte resta al Napoli o approda altrove? La vera domanda è questa. Il club azzurro, nonostante la stagione da urlo, potrebbe ritrovarsi senza il proprio allenatore in vista della nuova stagione. Ad oggi, la conferma del tecnico non è affatto in discussione, ma le dirigenze rivali starebbero puntando l’ex calciatore.

Come riportato da “Calciomercato.com” uno dei club maggiormente interessati resta il Milan. Sergio Conceiçao lascerà il club rossonero al termine della stagione, motivo per il quale sono già iniziati i casting per il nuovo tecnico. Tale scelta passerà dall’approdo del nuovo direttore sportivo che con ogni probabilità sarà Fabio Paratici.

L’ex dirigente, quasi sicuramente, farà un tentativo per Antonio Conte che resta il prescelto per la panchina. In realtà, però, i rossoneri temono una possibile “concorrenza” con la Juventus, motivo per il quale starebbero sondando altri profili. Tra questi, è presente anche Vincenzo Italiano che sfiderà proprio il Napoli nel prossimo turno di Serie A.