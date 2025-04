Napoli, nuovo centro sportivo? Spuntano le cifre!

Spuntano le cifre per la costruzione del nuovo centro sportivo, ma non solo: i dettagli.

Arrivano i quotidiani aggiornamenti circa il nuovo centro sportivo del Napoli. La trattativa tra Aurelio De Laurentiis e le istituzioni prosegue spedita, con alcune zone messe nel mirino dal patron azzurro. Nelle ultime ore sarebbe emersa la zona di Qualiano come particolarmente favorevole alla costruzione del centro sportivo azzurro.

È Il Mattino a fare il punto della situazione, rivelando le cifre per la costruzione, che il Napoli potrebbe trovare nella qualificazione alla prossima Champions League.

“Ovviamente, nelle valutazioni che vanno fatte, il Napoli tiene in conto anche l’investimento per il centro sportivo – è iniziata la trattativa per dei terreni a Quallano – che costerà tra i 45 e I 55 milioni di euro. I premi relativi all’ultima partecipazione alla Champions League, con l’eliminazione ai quarti di finale da parte del Milan, hanno assicurato 76,7 milioni“., scrive il quotidiano.

Ricavi Champions League, i dubbi legati allo stadio

Tra i dubbi sollevati dal quotidiano ci sarebbero, in particolare, i ricavi legati alle singole gare europee. Chiaro il paragone con le altre società, simbolo della necessità impellente del restyling dello stadio.

“Ma sono i ricavi di gare il punto interrogativo: nella stagione della Champions, il Napoli mise a bilancio 38 milioni (anche grazie al miglioramento dell’area hospitality) e all’area commerciale. E senza uno stadio nuovo, questa cifra può essere ritoccata davvero di poco, 3-4 milioni. Secondo i piani nel cassetto del club azzurro, uno stadio moderno, strutturalmente avanzato, visti i risultati sportivi del Napoli, potrebbe portare introiti persino superiori ai 100 milioni all’anno. Ma restiamo al presente: la nuova Champions ha numeri stellari, perché tra i bonus nuovi di zecca c’è pure quello legato alla posizione in classifica. Il Bologna, avversario di lunedi sera, porta a casa 38 milioni di euro (ed è arrivato al 28esimo posto). La Juventus (20esima) ha portato a casa 68 milioni di euro. L’inter, che nei quarti affronta il Bayern Monaco, ha superato la soglia dei 100 milioni. L’effetto Conte, i 6,5 milioni investiti per il suo ingaggio triennale, hanno avuto sia un rientro sportivo che un effetto economico. Che sembra solo all’inizio“, conclude il quotidiano.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 16:56 by Giorgio D’Andrea