Rivoluzione Napoli, il DS Manna ha già deciso: accadrà in estate

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. Sebbene non ci sia nessuna sessione aperta, il club azzurro starebbe già lavorando in vista del futuro.

La stagione del Napoli prosegue alla grande, con gli azzurri che sono a soli tre punti dall’Inter. Il discorso Scudetto è ancora apertissimo, anche se sarà vietato sbagliare nelle ultime uscite. Intanto, il club azzurro guarda oltre l’attuale campionato e pensa già al futuro. In modo particolare, il DS Manna sarebbe concentrato sul calciomercato. A tal proposito, ci sarebbero diversi nomi sul taccuino del dirigente, ma in modo particolare sono presenti due difensori.

Cambia la difesa del Napoli: i profili nel mirino di Manna

Il Napoli guarda oltre la stagione in corso e programma già il futuro prossimo. Il club azzurro, dopo una sessione invernale da dimenticare, sarebbe pronto ad essere padrone in estate. Non a caso, grazie al lavoro del DS Manna sarebbero stati identificati diversi profili che potrebbero fare al caso della società partenopea.

Come riportato da Luca Marchetti, noto giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di “Radio Marte” il Oumar Solet e Sam Beukema sarebbe due profili seguiti dal Napoli. I calciatori vantano caratteristiche totalmente diverse, ma ad oggi potrebbero rappresentare due grosse opportunità di mercato.

Visto quanto appena descritto è possibile ipotizzare che nei prossimi mesi ci saranno cambiamenti importanti. In modo cruciale, si potrebbe andare a lavorare sul reparto difensivo. Solet e Beukema sono rispettivamente in forza a Udinese e Bologna, ma durante la prossima sessione di mercato tutto potrebbe cambiare.