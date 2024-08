Natan, chi è il difensore della SSC Napoli

Natan Bernardo de Souza, noto semplicemente come Natan, è un calciatore brasiliano. Gioca come difensore centrale per il Napoli in Serie A. È stato acquistato nell’estate 2023 per 10 milioni di euro dal Red Bull Bragantino.

È considerato il giovane talento destinato a diventare il nuovo pilastro della difesa degli azzurri. Questo dopo la partenza di Kim Min-jae per il Bayern Monaco.

Chi è Natan?

Natan è il più piccolo di quattro fratelli, uno dei quali ha una disabilità cerebrale. Ha iniziato a giocare nel Ponte Preta. È stato il Flamengo a farlo crescere, vincendo il campionato brasiliano nel 2020. Poi è passato al Red Bull Bragantino e ora gioca nel Napoli.

Oltre al calcio, Natan ama il teatro e ha recitato in Brasile. Ha vinto il campionato brasiliano con il Flamengo. Ora è pronto a fare la differenza con il Napoli.

I numeri di Natan

Ecco alcuni dati sulla carriera di Natan:

Totale presenze in carriera: 118 partite

Gol segnati in carriera: 4

Presenze con il Red Bull Bragantino: 87 partite, 3 gol

Presenze con il Napoli: 14, senza gol segnati

Presenze e gol con il Flamengo: 15 partite, 1 gol

Presenze e gol con il Red Bull Bragantino nella stagione 2022: 44 partite, 3 gol

Presenze con il Napoli nella stagione 2023-2024: 21 partite, 0 gol

Natan è giovane ma ha grandi ambizioni. Vuole diventare uno dei migliori difensori del mondo, come Thiago Silva.

Caratteristiche Tecniche di Natan

Natan è un difensore centrale brasiliano con grande fisicità e un ottimo piede sinistro. Queste qualità lo rendono eccellente nel gioco aereo e nella fase di impostazione del gioco. Originariamente terzino sinistro, è stato spostato al centro della difesa nel Flamengo.

Il suo idolo è il connazionale Thiago Silva, che vuole imitare tecnicamente e in termini di leadership. Le sue statistiche mostrano che è un talento emergente in Brasile. Ha più di 123 presenze nelle competizioni nazionali, nonostante la sua giovane età.

Ha giocato nel Bragantino e ha segnato 3 gol e fornito 2 assist. Questo dimostra il suo valore anche in fase offensiva.

Ha una statura di 188 cm e si distingue per la sua forza fisica e abilità nel gioco aereo. Il suo piede sinistro gli permette di impostare il gioco con successo, completando l’82% dei passaggi nella fase di costruzione.

Nonostante le sue qualità, Natan ha punti da migliorare. Per esempio, la percezione dello spazio e la copertura dei cross. Queste lacune sono state evidenziate in alcune partite, come contro il Real Madrid.

Il Napoli crede nel suo potenziale e lo considera il sostituto ideale di Kim Min-jae, andato al Bayern Monaco. Natan ha mostrato grandi qualità come aggressività, buon passo nel difendere la profondità e intraprendenza con il pallone. Con il supporto giusto, il Napoli spera di valorizzare appieno il suo talento.

La Carriera di Natan

Natan Bernardo de Souza, noto come Natan, ha iniziato la sua carriera calcistica con successi e sfide. È nato in Brasile, a Itapecerica da Serra. Ha iniziato a giocare in scuole calcio locali prima di entrare nel Flamengo nel 2017.

Nel 2020, è stato promosso in prima squadra del Flamengo. Ha fatto il suo esordio sia in campionato che in Coppa Libertadores. Ha poi rinnovato il suo contratto fino al 2024, con una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.

Nel 2021, è stato prestato al Red Bull Bragantino. Lì, si è dimostrato un difensore centrale affidabile. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di club europei, come il Napoli.

Nel 2023, il Napoli lo ha acquistato per 10 milioni di euro. Ora, Natan è pronto a giocare per il Napoli. Sarà un difensore importante per la squadra di Spalletti.

Club Stagione Presenze Gol Flamengo 2020 15 1 RB Bragantino 2021 33 0 RB Bragantino 2022 44 3 RB Bragantino 2023 26 0 Napoli 2023-2024 21 0 Totale 142 4

Natan ama anche il teatro. Ha recitato in spettacoli locali di comunità religiose. Questo talento lo rende un difensore affascinante e completo nel mondo del calcio italiano.

Ha le qualità fisiche e tecniche per diventare un pilastro del Napoli e della Nazionale brasiliana. L’esempio di Thiago Silva lo ispira a migliorarsi sempre di più. Questo lo rende un giocatore molto promettente per il calcio europeo.

La sua esperienza al Napoli è un’ottima occasione per Natan. Potrà imparare dai giocatori più esperti e diventare un difensore importante a livello internazionale. Il suo talento e la sua ambizione lo fanno vedere come uno dei giovani più promettenti attualmente.