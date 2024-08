Rafa Marin, chi è la promessa della difesa del Napoli

Rafa Marin è un difensore spagnolo molto talentuoso. Ha recentemente firmato con il Napoli, un club che lui ama molto. Durante la conferenza stampa, Marin ha detto di essere felice di essere lì.

Ha definito l’arrivo al Napoli “un sogno che si realizza”. Il giovane calciatore ha parlato delle sue qualità. Ritiene di essere bravo negli anticipi e nell’uno contro uno.

Ha anche detto di avere un buon carattere e di sapere impostare il gioco dalla difesa. Marin si ispira a Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Lo ammira sia per il suo atteggiamento in campo che fuori.

Biografia di Rafa Marin

Rafa Marin è nato a Madrid, in Spagna, il 19 maggio 2002. Ha iniziato a giocare a calcio all’età di 6 anni. Ha militato per 3 anni nelle giovanili dell’Alcolea prima di passare al Siviglia.

Successivamente, è stato acquistato dal Real Madrid, il club della sua città natale. Qui, Marin ha avuto l’opportunità di crescere e imparare dai grandi. Ha trovato ispirazione in Sergio Ramos, un giocatore che lo ha influenzato molto.

Carriera nel Real Madrid

Rafa Marin ha esordito in prima squadra del Real Madrid nel 2019. Ha guadagnato spazio e fiducia nel tempo. Ha giocato 65 partite con il Real Madrid B, segnando 3 gol.

Inoltre, Marin ha giocato per il Deportivo Alavés in prestito. Lì ha giocato 33 partite senza segnare gol.

Il Real Madrid ha una clausola di recompra su Marin. Questa può essere esercitata nel 2026 per 25 milioni di euro o nel 2027 per 35 milioni.

Marin è stato convocato nelle selezioni giovanili della Spagna. Ha giocato 7 partite con l’Under 17 e altrettante con l’Under 18, segnando un gol.

La sua carriera promette ancora grandi cose. Il Napoli ha investito 12 milioni di euro per averlo. Ci sarà anche un bonus di 10 milioni di euro per il Napoli alla fine della prima stagione.

Caratteristiche di Rafa Marin

Rafa Marin, il promettente difensore spagnolo, si appresta a unire Napoli. È noto per le sue qualità come calciatore. Lo si paragona a Sergio Ramos per le sue abilità. Marin si distingue per intensità, altezza e tecnica individuale.

Ha 191 cm di altezza e può giocare sia come centrale che terzino. L’ultima stagione ha giocato 33 partite con l’Alaves, mostrando affidabilità.

Marin è forte negli anticipi e nel gioco di uno contro uno. Il tecnico Conte vuole che sia più coinvolto offensivamente. Così, sfrutterà al meglio le sue qualità tecniche.

Stagione Presenze Minuti Giocati Cartellini Gialli Cartellini Rossi 2023/2024 33 2437 6 1 2022/2023 40 3600 10 0

Marin ha giocato 69 partite nelle ultime due stagioni. Ha mostrato continuità e affidabilità. Il suo valore è di 7,5 milioni di euro, un buon acquisto per Napoli.

“Marin è considerato un difensore versatile, forte negli anticipi e nell’uno contro uno, con un buon carattere e la capacità di impostare il gioco partendo dalla propria metà campo.”

Napoli vuole rinforzare la difesa con giocatori giovani come Marin. Questo acquisto potrebbe essere un ottimo investimento.

Rafa Marin al Napoli

Rafa Marin, il promettente difensore spagnolo, ha detto che entrare al Napoli è “un sogno che si realizza”. Ha detto di essere felice di questa opportunità. Ora lavora duramente per imparare i nuovi schemi di gioco con Luciano Spalletti.

L’arrivo in azzurro

Rafa Marin è nato il 19 maggio 2002 e misura 1,91 metri. È stato presentato ufficialmente al Napoli. È arrivato dal Real Madrid Castilla e ha firmato un contratto di 5 anni per 12 milioni di euro.

Al Teatro Tosti di Castel di Sangro, Marin ha parlato della sua importanza per la difesa del Napoli. Ha detto che la squadra lavora molto su questa area per la prossima stagione.

Statistiche Rafa Marin (fino a giugno 2024) Valore Presenze in carriera 104 Gol segnati 4 Presenze con il Real Madrid B 65 Presenze in prestito all’Alavés 33 Nazionali giovanili rappresentate U17, U18, U21

Marin ha detto di essere flessibile tatticamente. Preferisce giocare come braccetto destro in difesa. Ha citato Sergio Ramos come suo idolo per le sue qualità di difensore.

“Giocare in Serie A è un sogno che si è avverato. Lavorerò duramente per aiutare il Napoli a raggiungere i suoi obiettivi.”

Con la sua determinazione e le sue capacità, Rafa Marin è pronto a mettersi in mostra nel campionato italiano. Sarà uno dei pilastri della difesa del Napoli.

Rafa Marín è un difensore spagnolo molto promettente per il Napoli. È cresciuto nel Real Madrid e ora gioca in Italia. L’allenatore Conte lo guiderà in questa avventura.

Il Napoli ha investito 12 milioni di euro per Rafa Marín. Questo talento può portare grandi benefici al club. Ci sono anche clausole di riacquisto per ulteriori vantaggi.

L’arrivo di Rafa Marín è un passo avanti per il Napoli. Il club vuole migliorare in Italia e all’estero. Con Conte, Marín potrà crescere e dimostrare tutto il suo potenziale.