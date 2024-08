Walid Cheddira, chi è l’attaccante di proprietà del Napoli

Walid Cheddira è un talento che è emerso negli ultimi anni nel calcio italiano, nato in Marocco. È cresciuto a Loreto e ha iniziato a giocare in Eccellenza. Poi, si è fatto notare con la Sangiustese in Serie D.

Il Parma lo ha poi acquistato e lo ha mandato in prestito in diverse squadre. Questo per aiutarlo a crescere. Il suo successo con il Bari in Serie B lo ha portato al Napoli, che ne detiene ora il cartellino.

Biografia e carriera di Walid Cheddira

Origini e percorso calcistico

Walid Cheddira è nato nel 1998 a Loreto, in Marche. I suoi genitori sono originari di Béni Mellal, in Marocco. Sono arrivati in Italia in cerca di lavoro.

Cheddira ha iniziato a giocare a calcio nei tornei parrocchiali a Loreto. Poi è entrato nella squadra locale, militante in Eccellenza. Nel 2017, è stato acquistato dalla Sangiustese.

Con la Sangiustese, Walid Cheddira ha segnato 9 gol e fornito 10 assist. Nel 2019, è stato acquistato dal Parma, ma è stato prestato a Arezzo e Lecco.

Il talento di Walid Cheddira è stato notato da Ciro Polito, direttore sportivo del Bari. Questo gli ha dato l’opportunità di mostrare le sue capacità.

L’esplosione al Bari e il passaggio al Napoli

Walid Cheddira ha trovato la sua strada al Bari nel 2021. Qui ha giocato 37 partite e segnato 6 gol, aiutando il Bari a tornare in Serie B. Poi, il Napoli l’ha comprato definitivamente dall’estate 2022.

Caratteristiche tecniche

Walid Cheddira è un attaccante versatile. Può giocare sia come punta che come ala. È forte fisicamente e ha doti atletiche eccezionali.

È bravo nel pressing e negli inserimenti offensivi. Contribuisce molto alle azioni della sua squadra, sia come assist-man che come attaccante versatile.

Le sue qualità fisiche e atletiche, unite alla sua versatilità, lo rendono molto interessante. Il Napoli l’ha comprato definitivamente dopo l’ottima stagione al Bari, nel 2022.

“Walid Cheddira è un profilo molto interessante, con grandi margini di miglioramento. Il suo futuro sarà sicuramente al centro dell’attenzione nei prossimi mesi.”

Walid Cheddira in nazionale

Walid Cheddira, attaccante del Napoli, ha scelto di giocare per il Marocco. È stato convocato per la prima volta nel settembre 2022. Ha esordito vincendo 2-0 contro il Cile.

La sua convocazione è stata vista come meritata. Ha giocato bene con il Bari in Serie B. Potrebbe giocare con calciatori come Achraf Hakimi, Hakim Ziyech e Sofyan Ambrabat.

Walid Cheddira è stato incluso nella lista dei 26 convocati per i Mondiali di calcio in Qatar 2022. Ha debuttato nei Mondiali nella vittoria ai rigori contro la Spagna. Purtroppo, è stato espulso nella partita dei quarti di finale contro il Portogallo.

La sua convocazione e l’esordio con la nazionale marocchina sono un grande traguardo. Mostrano le sue qualità e il suo valore a livello internazionale.

Competizione Presenze Gol Assist Nazionale marocchina 6 0 0 Mondiale 2022 3 0 0 Coppa d’Africa 0 0 0

Cheddira è un talento emergente nel calcio italiano. È stato acquistato dal Napoli dopo una stagione brillante al Bari. Poi, il Napoli lo ha mandato in prestito al Frosinone per farlo crescere.

Lui ha mostrato le sue qualità ai Mondiali 2022. Ha un contratto con il Napoli fino al 2028. Ha segnato 4 gol a marzo e ora è il capocannoniere delle ultime 7 giornate.

Cheddira è una delle rivelazioni del campionato italiano. Ha qualità tecniche, fisiche e di leadership. Il suo percorso di crescita è solo all’inizio e si aspetta grandi cose da lui nei prossimi anni.