Modugno: “Spareggio Napoli-Inter? Vi spiego! E sul mercato…”

Come funzionerebbe lo spareggio tra Napoli e Inter? Modugno analizza le modalità: i dettagli.

I soli 3 punti che distanziano Inter e Napoli non bastano a decretare un ipotetico vincitore. Con ancora otto partite da giocare gli uomini di Antonio Conte continuano ad inseguire i nerazzurri con l’obiettivo di tentare un sorpasso in extremis.

Contro il Bologna il Napoli è chiamato a tornare alla vittoria, risultato che in trasferta manca da un bel po’. Ma cosa succederebbe se Inter e Napoli dovessero arrivare a fine campionato a pari punti? L’ipotesi di uno spareggio sta prendendo acquistando sempre più valore nelle ultime settimane.

Napoli e Inter, idea spareggio: come funziona?

A chiarire la situazione su eventuali modalità di spareggio è stato Francesco Modugno, che in diretta su Sky Sport ha analizzato la situazione. Tra i dettagli anche un commento sulle idee di mercato del Napoli.

“L’eventuale spareggio scudetto potrebbe disputarsi a Milano per classifica avulsa salvo se per motivi di ordine pubblico la Lega e la FIGC dovessero ritenere più opportuno farla disputare su un campo neutro. In caso di arrivo a pari punti c’è lo spareggio e la sede è definita da alcuni criteri: il primo è la differenza reti negli scontri diretti, finiti entrambi 1-1. Ma se la differenza reti globale migliore è dell’Inter qualcosa devi riconoscergliela. Il calendario dell’Inter è più complicato ma parte con un vantaggio di tre punti, ha un organico più forte, ha autorevolezza, conoscenze, esperienza, sa costruire un’infinità di palle gol. Quando Conte dice che il Napoli lassù sta facendo qualcosa di straordinario significa riconoscere i giusti meriti alla squadra che stava andando anche oltre i suoi limiti. E quindi è un grande merito di Conte, staff e calciatori. Tra Solet e Beukema preferisco Solet, mi ricorda Koulibaly, a volte lascia qualcosa per eccessiva esuberanza ma credo sia molto forte”.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 18:39 by Giorgio D’Andrea