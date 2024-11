Napoli-Roma: Olivera sorpassa Spinazzola, Conte valuta un titolare a sorpresa?

Antonio Conte starebbe valutando delle novità di formazione per Napoli-Roma: Olivera tenta il controsorpasso, possibile un titolare a sorpresa

Alla vigilia di Napoli-Roma, la formazione che dovrebbe schierare in campo Antonio Conte non è ancora del tutto definita. Le scelte sono quasi tutte fatte, ma potrebbero non mancare delle novità. Le certezze ci sono, su tutte il rientro di Stanislav Lobotka dal primo minuto dopo un mese di infortunio, che gli ha fatto saltare praticamente tutte le partite a cavallo tra le due soste per le nazionali di ottobre e novembre.

Nessun dubbio neanche su Scott McTominay, che sarà regolarmente della partita dopo il pestone ricevuto in campo con la sua Scozia. In porta, ovviamente Alex Meret, che verrà protetto come sempre da Buongiorno e Rrahmani, quest’ultimo esaltato in conferenza stampa dallo stesso Conte nella giornata di ieri. A destra, ovviamente, il capitano Giovanni Di Lorenzo, già autore di 3 gol in questa stagione.

Napoli-Roma, Conte pensa a Raspadori? La nuova ipotesi

A sinistra il ballottaggio sulla fascia è apertissimo, con Olivera che avrebbe controsorpassato Leonardo Spinazzola. L’uruguaiano è il titolare, ma il suo rientro last minute dopo gli impegni in nazionale ha aperto all’ipotesi di vedere uno degli ex della partita in campo dall’inizio. Nelle ultime ore, invece, il sudamericano avrebbe ripreso terreno, ma sarà Conte a decidere a ridosso del match chi schierare.

La vera sorpresa, la riporta Il Mattino e risponde al nome di Jack Raspadori. “Difficile immaginare sorprese di formazione per la gara di domani con la Roma. Tuttavia Conte tiene sulla corda tutti e qualcosa sta studiando. Per esempio un rilancio in grande stile di Jack Raspadori che lentamente si è convinto di non essere una prima punta, un falso nove”.

Un’ipotesi di riscatto da parte dell’attaccante, che pone dunque qualche dubbio sull’attacco che potremo vedere in campo contro la Roma. Escludendo l’ipotesi centravanti, ecco che Romelu Lukaku sarà sicuramente in campo dopo aver smaltito il problema al ginocchio. Chi dovrebbe quindi rischiare? Kvaratskhelia o Politano? I nomi sono i loro, ma immaginiamo che sia troppo complicato rinunciarvi dall’inizio nella partita contro i giallorossi.

Raspadori potrebbe quindi tornare ad essere un valore aggiunto a gara in corso, esattamente come Neres e Ngonge. Oltre che Simeone, ma con il ruolo di centravanti puro. Un parterre di opzioni importanti per Conte, che vuole mantenere una rosa profonda per arrivare nel migliore dei modi alla fine del campionato.