Simeone, nuovo assalto per gennaio: “Contatti continui con l’entourage”

Giovanni Simeone potrebbe davvero lasciare il Napoli a gennaio? Spuntano novità in merito ad una cessione nei prossimi mesi

Arrivato nell’anno dello Scudetto, Giovanni Simeone ha saputo ricoprire bene il ruolo di gregario in questo Napoli. Nella storica stagione del terzo titolo si è ritrovato ad essere anche decisivo: il gol in girata di testa a San Siro contro il Milan campione in carica e quel pallone messo all’incrocio nella partita casalinga contro la Roma, sono risultati cruciali per la vittoria finale.

Da alternativa ad Osimhen, a semi titolare nella scorsa terribile stagione, dove anche lui è stato risucchiato in un vortice di mediocrità assoluta. Quest’anno è tornato ad essere un valore aggiunto a partita in corso, dietro a Romelu Lukaku. Antonio Conte lo sta alternando anche a Jack Raspadori, ma per uno dei due l’avventura in azzurro potrebbe presto volgere al termine.

Simeone verso l’addio? Il Torino insiste per strapparlo al Napoli

Già negli scorsi mesi vi abbiamo riportato di come il Torino si sarebbe interessato a Giovanni Simeone dopo l’infortunio di Duvan Zapata. Un k.o. devastante per i granata, che non si sono più ripresi ed hanno iniziato ad incanalare una serie di sconfitte consecutive e prestazioni opache. Sanabria, che ha preso il posto del colombiano, ha realizzato solamente un gol nelle 5 partite disputate e non può di certo bastare.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il presidente Urbano Cairo avrebbe puntato all’argentino come rinforzo per gennaio. La dirigenza del Torino sarebbe in contatto costante con l’entourage di Simeone, ma per far sì che la trattativa vada a buon fine dovranno verificarsi determinate condizioni. In primo luogo, dovrà convincersi il Napoli, che già negli scorsi mesi si è detto restio a cedere un giocatore del suo calibro.

In secondo luogo bisognerà convincere Antonio Conte a liberarsi dell’alternativa di Lukaku a metà stagione. Va da sé che andrebbe immediatamente sostituito. Infine, si dovrà stabilire l’aspetto economico. Il Toro offrirebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre il presidente De Laurentiis chiede almeno 15 milioni immediatamente o un prestito con obbligo di riscatto.

Di certo non si farà partire a cuor leggero uno dei campioni d’Italia, motivo per cui in occasione di Torino-Napoli di domenica 1 dicembre, ci sarà occasione di parlare. Bisognerà capire le intenzioni concrete dei granata e se la trattativa potrà mai decollare o è destinata a spegnersi sul nascere per incompatibilità tra domanda e offerta.