Napoli festeggia anche nel basket: ora è UFFICIALE, gioiscono i tifosi

Napoli può festeggiare anche nel basket: la parita di oggi contro la Bertram Tortona diventa decisiva pei i ragazzi di coach Valli.

La Napoli del mondo dello sport è tornata a gioire. A contribuire a questo clima, non sono solo i successi nel calcio dei ragazzi di Antonio Conte, che sono sempre più vicini alla vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra (il secondo negli ultimi tre anni).

Anche il Napoli Basket ha infatti raggiunto un obiettivo fondamentale nella gara di oggi in trasferta contro la Bertram Derthona Tortona, il coronamento di una stagione non priva di difficoltà.

Napoli Basket, è festa: arriva la salvezza!

La vittoria di stasera per 89-82 consente infatti al Napoli Basket di ottenere la certezza aritmetica della salvezza. Un obiettivo di prestigio in una stagione che ha visto la squadra all’ultimo posto in larghi tratti e con anche l’esonero a stagione in corso dell’allenatore con cui era arrivata la vittoria della Coppa Italia l’anno scorso, Igor Miličić.

L’arrivo di coach Valli e un rendimento in crescita negli ultimi mesi hanno permesso una vera e propria rimonta che ha visto il suo culimine nella certezza matematica della salvezza conquistata stasera a Tortona. Decisivo l’apporto, ancora una volta, di Green e Pangos, fantastici nel corso della gara di oggi.

Il Napoli Basket avrà poi da giocare un’altra partita prima di chiudere il suo campionato contro Trento, ma sarà giusto l’occasione per poter festeggiare insieme ai propri tifosi in casa il raggiugimento di questa meritata salvezza.