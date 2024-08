David Neres: chi è il nuovo attaccante del Napoli

L’attesa è finita: David Neres è il nuovo attaccante del Napoli. Il brasiliano classe 1997 viene dal Benfica per 28 milioni di euro più 2 di bonus. Ha firmato un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro l’anno.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è felice dell’arrivo di Neres. Dopo anni in Portogallo, Neres è pronto per la Serie A. Sarà un giocatore chiave per il Napoli di Rudi Garcia.

David Neres: il nuovo acquisto del Napoli

Il Napoli ha annunciato l’arrivo di David Neres, calciatore brasiliano che viene dal Benfica. Ha giocato per due anni in Primeira Liga.

David Neres: il calciatore brasiliano arriva dal Benfica

David Neres è uno dei giocatori più costosi del Napoli, con 28 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. Ha firmato un contratto da 3 milioni di euro a stagione per cinque anni. È un grande investimento per la squadra.

David Neres: le statistiche e i dribbling in Primeira Liga

Nelle ultime due stagioni, David Neres ha fatto 91 dribbling, solo dietro Rafa Silva (102) al Benfica. Queste statistiche mostrano quanto David Neres sia bravo a creare occasioni da gol. Sarà utile al calciatore Napoli nella Serie A.

David Neres: caratteristiche e carriera

David Neres è un calciatore brasiliano nato nel 1997. È arrivato al Napoli dal Benfica per 28 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Ha firmato un contratto di 5 anni con un salario di 3 milioni di euro all’anno.

Ha giocato in Primeira Liga per due anni, mostrando abilità nei dribbling e contribuendo con gol e assist ai compagni.

Neres misura 175 cm e pesa 66 kg. È versatile e può giocare in vari ruoli offensivi. Ha iniziato con San Paolo, segnando 3 gol in 8 partite. Poi è passato all’Ajax, dove ha giocato 126 partite e segnato 40 gol.

Successivamente, è stato acquistato dal Benfica per 15 milioni di euro, giocando 54 partite e segnando 11 gol.

Con la Nazionale brasiliana, Neres ha segnato 1 rete in 8 partite. Con l’Ajax, ha vinto 6 trofei: 2 campionati, 2 Coppe d’Olanda e 2 Supercoppe d’Olanda.

Le sue caratteristiche principali sono il dribbling, la visione di gioco e la capacità di segnare gol. Tuttavia, ha bisogno di migliorare nella copertura difensiva. Questo acquisto del Napoli è un grande passo avanti per la squadra di Antonio Conte.

Chi è David Neres?

Neres è un attaccante brasiliano nato a São José do Rio Preto nel 1997. Ha iniziato a giocare in Brasile prima di andare in Europa nel 2017 all’Ajax. Poi è passato al Benfica e poi al Napoli nell’estate 2024. David Neres è conosciuto per le sue abilità tecniche e fisiche, specialmente nel dribbling.

David Neres: biografia e vita privata

David Neres ama il basket e passa il suo tempo libero con la famiglia e gli amici. È anche conosciuto per il suo stile di vita sano e il suo impegno in beneficenza.

David Neres: curiosità sul nuovo attaccante del Napoli

Nel gennaio 2022, Neres è passato allo Shakhtar Donetsk per 12 milioni di euro. Ha segnato un gol memorabile contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League. Ha vinto l’Eredivisie e la KNVB Cup con l’Ajax.

Ha rifiutato un trasferimento in Cina al Guangzhou Evergrande nel settembre 2018. È amico stretto di Antony, suo ex compagno all’Ajax.

Statistiche Valore Costo di Acquisto Circa 30 milioni di euro Precedente Trasferimento 12 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk Gol Memorabile Contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League (2018-2019) Successi con l’Ajax Vittoria dell’Eredivisie e della KNVB Cup Rifiuto Trasferimento in Cina Settembre 2018, Guangzhou Evergrande

“Neres è considerato un talento emergente del calcio europeo, formato anche nelle giovanili del São Paulo FC.”

L’arrivo di Neres al Napoli è un grande passo per la squadra di Antonio Conte. Il calciatore brasiliano, acquistato dal Benfica per 28 milioni di euro più bonus, è un talento di grande qualità. È noto per le sue abilità tecniche e la sua capacità di dribblare, rendendolo un pericolo per le difese avversarie.

Il Napoli ha investito in Neres per rinforzare la propria squadra e competere meglio in Italia e in Europa. L’arrivo di Neres è visto con entusiasmo dai tifosi partenopei. Presto, i dettagli finanziari della trattativa saranno resi noti, ma è chiaro che il Napoli ha fatto un grande sforzo per ottenere Neres.

Questa operazione di mercato potrebbe essere fondamentale per le ambizioni del Napoli nella prossima stagione. Con Neres e gli altri acquisti, la squadra potrebbe diventare una seria contendente per il titolo in Serie A e in Europa. I tifosi sono impazienti di vedere Neres in azione.