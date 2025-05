Spalletti e la coincidenza con l’anniversario dello Scudetto: la FOTO scatena i tifosi

La foto di Spalletti scatena i tifosi: c’è una curiosa coincidenza con l’anniversario dello Scudetto azzurro che ricorre oggi.

Oggi è 4 maggio, una data che per forza di cose è nei cuori dei tifosi del Napoli. Mentre si insegue il sogno di un nuovo tricolore in questa stagione, infatti, oggi si celebra il secondo anniversario dello storico Scudetto del 2023, arrivato ben dopo 33 anni dall’ultimo.

Oggi tanti tifosi hanno celebrato il ricordo di questo trionfo e delle emozioni vissute due anni fa: fra coloro che hanno assistito alla gara ad Udine, a quelli che l’hanno vista nei maxischermi del Maradona, fino a tutti coloro che hanno invaso le strade della città subito dopo il triplice fischio.

Spalletti e la foto con il tatuatore dello Scudetto

Non può che quindi aver emozionato i tifosi una curiosa coincidenza riguardante l’artefice di quel trionfo, Luciano Spalletti. Oggi l’ex allenatore del Napoli e attuale ct della Nazionale era infatti allo Stadio Castellani per assistere al match fra Empoli e Lazio. A scattare una foto con lui allo stadio, anche colui che lo ha aiutato a sugellare i ricordi di quella vittoria sulla sua pelle, come il tatuatore Valentino Russo.

Russo è infatti colui che ha tatuato sulla pelle di Spalletti, poche settimane dopo la vittoria del titolo, il tatuaggio commemorativo dello Scudetto azzurro. Un segno che quindi gli permette di poter tenere anche sulla pelle un ricordo non solo di una vittoria sportiva, ma anche di un legame con una città che nulla potrà cancellare.

L’incrocio fra i due al Castellani è probabilmente solo una coincidenza, ma un po’ di sano romanticismo calcistico non può che far emozionare in merito al fatto che questo incontro sia avvenuto proprio oggi, a due anni dall’evento che ha scritto nella storia del Napoli il nome di Luciano Spalletti, suggellato poi anche dal tatuaggio.