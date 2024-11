Nazionali, in campo sia Kvara che Lobotka: risultati e minuti giocati

Questa sera sono scesi in campo, tra i calciatori della SSC Napoli impegnati in Nazionale, sia Khvicha Kvaratskhelia che Stanislav Lobotka, rispettivamente con Georgia e Slovacchia: ecco com’è andata.

La sosta delle Nazionali, a breve, vedrà il suo termine: il Napoli, a Castel Volturno, ha già messo nel mirino la sfida di campionato contro la Roma (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di domenica, allo stadio Diego Armando Maradona). Antonio Conte, quest’oggi, ha avuto modo di saperne di più sulle condizioni di Scott McTominay e di Romelu Lukaku, entrambi rientrati non al meglio dagli impegni con le rispettive Nazionali (qui per le ultime novità).

Questa sera, invece, sono tornati in campo Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka, rispettivamente con Georgia e Slovacchia. In particolare, l’osservato speciale era il centrocampista ex Celta Vigo, che nella precedente sosta per gli impegni internazionali aveva rimediato un problema muscolare di non poco conto. Se per lo slovacco ci sono buone notizie (battuta l’Estonia per 1-0, ndr), lo stesso non si può dire per la rappresentativa guidata dal numero 77 del club partenopeo: la Georgia è stata sconfitta, infatti, per 2-1 dalla Cechia.

Slovacchia – Estonia 1-0, Lobotka in campo per 60 minuti

Sessanta minuti di gioco disputati da Stanislav Lobotka in occasione della sfida della sua Slovacchia contro l’Estonia, valido per la UEFA Nations League.

Decisiva la rete di Strelec, che ha consegnato alla rappresentativa guidata dall’ex Napoli Francesco Calzona (CT della Nazionale slovacca, ndr) i tre punti. Uscita anticipata nel corso della seconda frazione di gioco per l’ex Celta Vigo: un impiego limitato che arriva dopo il vociferato tentativo da parte della SSC Napoli di farlo rientrare prima in città.

Cechia – Georgia 2-1, serata da dimenticare per Kvara e i suoi compagni

A differenza di Stanislav Lobotka, la serata per Khvicha Kvaratskhelia e la sua Georgia, in seguito alla sconfitta per 2-1 in favore della Cechia, è assolutamente da dimenticare.

A decidere il match in questione sono stati i due gol siglati da Sulc e dall’ex obiettivo di mercato della SSC Napoli, Hlozek: un doppio vantaggio che poi è stato dimezzato dalla rete del georgiano Mikautadze, su assist di Kakabadze. Kvaratskhelia, in campo per tutti e novanta i minuti di gioco, ha rimediato un cartellino giallo sullo scadere del match e salterà il prossimo impegno di UEFA Nations League con la sua Nazionale, a seguito di un’ammonizione sotto diffida. La Georgia, con questa sconfitta, è condannata ai playoff della competizione.