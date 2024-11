Napoli, Buongiorno-Rrahmani: l’elogio di Conte è da pelle d’oca

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, dando il suo personale bilancio dopo i primi mesi di stagione su Buongiorno e Rrahmani.

L’arrivo di Alessandro Buongiorno in casa Napoli è stato accolto con grande positività, anche grazie a quanto mostrato dallo stesso calciatore con la maglia del Torino. Ad oggi stiamo parlando di un difensore che per molti rientra tra i primissimi in Italia e primi in Europa, soprattuto per il rendimento avuto in questa prima parte di stagione con il Napoli.

Il reparto difensivo azzurro conta anche Amir Rrahmani, ragazzo che negli anni ha maturato una grande esperienza e che ha giocato con al suo fianco difensore di livello di Koulibaly e Kim. Ora il duo è composto proprio dal kosovaro e Buongiorno, ed oggi in conferenza stampa è stato chiesto a Conte di fare un bilancio su questi due ragazzi.

Napoli, le parole di Conte su Buongiorno e Rafa Marin

“Alessandro, vista l’età, ha solo 24 anni, ha ampi margini di miglioramento. Da inizio anno ad ora sta migliorando tanti aspetti, è un ragazzo molto riflessivo, molto ricettivo, quando gli dici qualcosa è uno che subito assorbe”, ha detto Conte parlando dell’ex Torino.

Poi un passaggio molto interessante su Rrahmani: “Ha la fortuna di avere al suo fianco Amir che è un robot, è un computer, mi ha sorpreso. Innanzitutto è un grande lavoratore, è un computer, appena gli dici una cosa immagazzina e te lo fa subito. Sono contento per loro, ho anche Rafa Marin – ha specificato ancora Conte – che da inizio anno è cresciuto e sta lavorando tanto, Juan Jesus è un veterano e ci può sempre dare una mano. I difensori sono bravi se tutta la fase difensiva viene fatta tutta insieme”, le parole dell’allenatore.