McTominay, da Manchester recriminano: che accusa dall’ex leggenda del club

La leggenda dello United non ha parole per spiegare il caso McTominay: arriva una bordata durissima in diretta.

Il vero asso nella manica di Antonio Conte è Scott McTominay. Arrivato in estate dal Manchester United, lo scozzese è diventato subito un titolare inamovibile del Napoli. Rendimento semplicemente stratosferico per il centrocampista azzurro che in poco tempo è riuscito ad entrare nel cuore di tutta la tifoseria partenopea.

Nelle ultime ore stanno facendo molto scalpore sul web le dichiarazioni di una leggenda del Man Utd. L’ex giocatore dei Red Devils è rimasto davvero incredulo per la gestione di McTominay e scaglia una critica davvero dura.

Solskjaer: “Non capisco come si possa vendere McTominay”

L’attuale allenatore del Besiktas Solskjaer critica fortemente la scelta del Man Utd di vendere McTominay: per la leggenda norvegese era uno dei pochi a garantire sempre ottime prestazioni.

Intervistato dalla BBC, la leggenda Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dell’attuale rendimento del Manchester United, ricordando anche il suo periodo in panchina. L’ex allenatore dei Red Devils si è soffermato su alcune decisioni discutibili prese dal club inglese, sottolineando in particolare tutta la sua incredulità nella cessione last minute di Scott McTominay:

“Come puoi vendere McTominay? Davvero non capisco. Scott e Fred insieme erano due ragazzi su cui potevi scommettere che avrebbero dato ogni giorno il 100%”

L’esperienza di Solskjaer sulla panchina dello United non è stata delle più memorabili: in circa tre stagioni il tecnico norvegese non ha mai conquistato un titolo. Fu proprio lui, però, a puntare su Scott McTominay, garantendogli sempre più minutaggio in campionato e nelle coppe europee.

McTominay brilla a Napoli: che errore del Man Utd

La cessione di Scott McTominay testimonia il periodo di forte confusione in casa United: a Napoli lo scozzese ha ritrovato la sua forma migliore ed è l’idolo della tifoseria.

Sono davvero tanti gli errori commessi dalla dirigenza del Manchester United nelle ultime stagioni: tra questi non può non rientrare la cessione al Napoli di Scott McTominay. La trattativa si concluse quasi al termine della sessione estiva, con i Red Devils che incassarono poco più di 30 milioni di euro

Nonostante lo scozzese non fosse la vera prima alternativa del ds Manna e di Antonio Conte, in pochissimo tempo ha dimostrato di essere davvero un top player. Le sue recenti prestazioni testimoniano il suo incredibile stato di forma: in 30 partite l’ex United ha realizzato ben 11 gol e 4 assist. La qualità e la classe di McTominay stanno letteralmente trascinando il Napoli verso un sogno chiamato Scudetto: proprio per questo il centrocampista è diventato fin da subito il beniamino della tifoseria azzurra.