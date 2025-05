Grande riconoscimento per Buongiorno: l’annuncio arriva sui social

L’ottimo campionato disputato dal centrale azzurro gli è valso un riconoscimento davvero importante: grande soddisfazione per Buongiorno.

Il Napoli continua a sognare. La lotta scudetto è quasi giunta al termine e il club azzurro domina al primo posto. Uno dei veri protagonisti di questa incredibile stagione è sicuramente Alessandro Buongiorno. Il centrale arrivato durante il mercato estivo ha convinto fin da subito le aspettative, rivelandosi un perno assoluto della retroguardia di Antonio Conte.

Nonostante sia stato limitato da alcuni infortuni muscolari, l’ex Torino ha disputato un campionato ad altissimo livello. Dai social arriva una notizia davvero incredibile per il difensore azzurro: un post su Facebook svela il prossimo premio che riceverà Buongiorno.

Buongiorno riceverà le chiavi della città di Cardito

Il sindaco di Cardito annuncia la data della consegna delle chiavi della città: il prossimo 14 maggio Buongiorno verrà premiato nella provincia partenopea.

Nonostante Alessandro Buongiorno sia nato a Torino, i suoi nonni sono infatti originari di Cardito, come raccontato in passato proprio dal difensore azzurro. Proprio per questo motivo il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo ha voluto premiarlo con la consegna delle chiavi della città. Tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il primo cittadino ha annunciato data e orario della cerimonia. La consegna avverrà mercoledì 14 maggio alle ore 18:30 presso l’aula consiliare di Cardito.

Nel post pubblicato sui social, il sindaco ha espresso tutta la sua emozione nel consegnare al difensore questo premio così importante, sottolineando quanto sia motivo di orgoglio avere un “concittadino” del suo calibro e l’entusiasmo del giocatore nell’accettare l’invito: