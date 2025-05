Raspadori sempre decisivo: dato clamoroso nella sua avventura a Napoli

Sin dal suo arrivo a Napoli l’attaccante è sempre stato impattante: la statistica fa sorridere tutti i tifosi azzurri.

Il Napoli continua a credere nel sogno scudetto. La vittoria in casa del Lecce permette al club azzurro di restare al primo posto e mantenere il distacco dall’Inter. Gli uomini guidati da Antonio Conte stanno guadagnando sempre più fiducia, spinti anche dall’immenso calore della tifoseria partenopea: vincere il quarto titolo sarebbe una gioia immensa.

Il vero protagonista del match contro il Lecce è stato Giacomo Raspadori, autore di uno splendido gol che vale tre punti pesantissimi. Sul web è emersa un’interessante statistica sull’attaccante e sul suo impatto in maglia azzurra.

Che statistica per Raspadori: impatto mostruoso col Napoli

Raspadori diventa sempre più decisivo e le statistiche lo confermano: i suoi gol sono sempre pesanti e hanno fatto guadagnare punti importanti per la lotta scudetto.

Giacomo Raspadori si conferma un vero fattore per il Napoli di Antonio Conte. Una statistica in particolare dimostra quanto l’ex Sassuolo sia determinante per il club azzurro: su 17 reti segnate con la maglia del Napoli ben 12 sono arrivate in situazioni di parità o svantaggio. In questo campionato, inoltre, i suoi gol hanno permesso al Napoli di ottenere ben 7 punti.

Alcune reti siglate dall’attaccante hanno avuto un peso davvero importantissimo e restano nel cuore di tutti i tifosi partenopei: dal gol scudetto contro la Juventus fino alla fantastica e pesante rete di ieri contro il Lecce, dalla punizione contro il Milan al gol vittoria contro il Venezia.

Dal possibile addio al sogno Scudetto: la stagione di Raspadori

Prima fuori dai radar di Antonio Conte, poi scheggia impazzita nello scacchiere del Napoli: il cammino di Raspadori non è stato affatto semplice.

Fin qui la stagione di Giacomo Raspadori è stata una montagna russa. Inizialmente l’attaccante non rientrava appieno nei piani di Antonio Conte: per lui pochissimi minuti e prestazioni tutt’altro che memorabili. Nella sessione di calciomercato invernale la cessione sembrava essere l’unica soluzione possibile, ma l’addio di Kvara e gli infortuni di Neres hanno cambiato tutto.

Nella seconda parte di campionato Conte ha creduto molto di più in Raspadori: l’ex Sassuolo non ha deluso le aspettative del tecnico azzurro e ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly per il Napoli. Giocando in coppia con Lukaku è stato infatti in grado di mettere in mostra tutte le sue qualità realizzative, permettendo al club partenopeo di continuare a credere nel sempre più vicino sogno scudetto.