Ranieri prepara il bunker contro il Napoli e mantiene la promessa

La trappola anti-Napoli di Claudio Ranieri che prepara il bunker difensivo e mantiene la promessa data in conferenza stampa

La Roma arriva a Napoli provando a togliere certezze ad Antonio Conte e cercando di risolvere i suoi numerosi problemi, a partire dalla posizione in classifica. Dopo l’avvio tormentato, la sostituzione De Rossi-Juric e il terzo tecnico ingaggiato in pochi mesi, i Friedkin si augurano di poter cambiare rotta.

D’altra parte, gli azzurri non vogliono commettere passi falsi. L’ultima gara in casa è stata persa contro l’Atalanta. Un netto tre a zero che ha aperto qualche ferita e ha evidenziato quanto lavoro ci sia ancora da fare in casa Napoli. Conte ne è consapevole e non ne fa un dramma. D’altronde, l’obiettivo è entrare in Champions League e qualche incidente di percorso è previsto in fase di ricostruzione.

Ricostruire, però, è anche la parola d’ordine a Trigoria. E la Roma di Ranieri ripartirà proponendosi a Napoli con una formazione arcigna, centrocampo blindatissimo e verosimilmente con un undici titolare piuttosto difensivo. Ed ecco cosa farà Dybala.

Ranieri prepara l’anti-Napoli: ecco gli undici della Roma

Le ultime di formazione della Roma vedono uno schieramento differente dalle ultime uscite. Cambia innanzitutto il modulo. Con l’arrivo di Claudio Ranieri si ritorna a difesa a quattro. Svilar confermatissimo tra i pali, e nel quartetto del reparto avanzato ancora non si vedrebbe Hummels secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

Infatti, il mister lancerà dal primo minuto la coppia Mancini-N’dicka al centro e sulle fasce ci saranno Celik e Angelino. Proprio sul terzino spagnolo, l’allenatore romano aveva promesso alla conferenza stampa di presentazione di non posizionarlo più come braccetto o come centrale. Insomma, voleva aveva confessato di volerlo riportare nella sua posizione ideale, smentendo di fatto le idee di gioco di Ivan Juric.

Pragmatismo con Ranieri. Tra l’equilibrio di un centrocampista in più in mezzo e la difesa a quattro. Reparti stretti e verso questi giocatori contro il Napoli:

4-5-1

Svilar

—

Celik

Mancini

NDicka

Angelino

—-

Soule

Koné

Cristante

Pellegrini

El Shaarawi

—–

Dovbyk — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 22, 2024



A centrocampo, una linea a cinque. Soulé esterno di destra, Kone, Cristante e Pellegrini al centro, El Shaarawy sulla corsia mancina. La prima punta sarà Dovbyk. Per Dybala solo panchina, ma potrebbe entrare a gara in corso nel secondo tempo. La Roma deve anche pensare agli incontri europei. Dopo la sfida al Maradona contro il Napoli ci sarà il Tottenham e Ranieri deve centrare una vittoria in Europa League per ritornare in una posizione in classifica più tranquilla.