Gioia immensa per l’ex Napoli Kim Min Jae: è successo oggi, importante obiettivo nella sua carriera raggiunto.

Napoli sta rivivendo l’atmosfera del 2023, quando una città intera ha potuto festeggiare lo Scudetto conquistato dai ragazzi di Spalletti. Non è ancora ufficilale il nuovo raggiungimento di un simile obiettivo, ma è davvero vicino: gli azzurri di Conte sono infatti primi a +3 sull’Inter quando mancao tre giornate alla fine del campionato.

Fra i protagonisti di quel campionato del 2033, c’era il difensore Kim Min Jae. Il coreano aveva detto addio al club subito dopo quella stagione, accasandosi al Bayern Monaco. Proprio oggi, è arrivata una grandissima soddisfazione anche per lui.

Kim festeggia: vinto il campionato con il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è infatti ufficialmente campione di Germania grazie al pareggio dei rivali del Bayer Leverkusen sul campo del Friburgo. Non slittano di troppo, quindi, i festeggiamenti dei bavaresi dopo che il pareggio last minute contro il Lipsia di ieri aveva momentaneamente impedito la conquista matematica del titolo. La mancata vittoria degli inseguitori, impegnati oggi, porta in casa bavarese il titolo già in questo weekend.

Primo titolo, quindi, con la maglia del Bayern Monaco per Kim Min Jae. Si tratta in totale del quarto campionato vinto in carriera per il coreano, dopo i due conquistati in patria con la maglia del Jeonbuk Hyundai e, ovviamente, lo storico successo del 2023 a Napoli. Fa sorridere, tra l’alto, che la matematica certezza della vittoria col Bayern sia arrivata proprio oggi, a due anni esatti dal quel 4 maggio 2023 in cui si laureò campione con Spalletti grazie al pareggio contro l’Udinese.

Senza dubbio, un’enorme soddisfazione per lui in un’avventura, quella in terra tedesca, fin qui non molto piena di soddisfazioni. Il suo rendimento, infatti, non ha praticamente mai raggiunto i picchi visti a Napoli e per lui tante sono le voci di un possibile addio in estate, con la Juventus di Giuntoli in prima fila.