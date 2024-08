Napoli, altro addio a sorpresa: tre big di Serie A interessate

Un altro acquisto della scorsa stagione è vicino all’addio: tre big di Serie A interessate al ragazzo, acquistato per quasi 20 milioni

Il Napoli rifonda tutto e riparte da zero. O quasi. Antonio Conte nella conferenza della vigilia di Verona-Napoli ha presentato una squadra completamente in costruzione e ha tenuto a specificare che entro la fine di agosto andranno via 10-12 giocatori. Ci vorrà pazienza per ricostruire tutto, ma ci sono chiaramente delle solide basi da cui partire.

Oltre a Victor Osimhen, addio annunciato da tempo, lasceranno la formazione azzurra anche altri attaccanti. Verso la fine della sessione di calciomercato uno tra Simeone e Cheddira è destinato a lasciare la squadra. Verso la cessione anche Zerbin e Gaetano. Manca solo l’ufficialità, invece, per Jens Cajuste che andrà in Premier League, seguendo le orme di Lindstrom. L’altro e ultimo acquisto della scorsa estate è Natan, ceduto al Betis in prestito, con la formula del riscatto fissata a circa 10 milioni.

Sempre a proposito degli acquisti della passata stagione, ben 2 hanno lasciato Napoli senza conoscere Antonio Conte: nessun riscatto per Traoré e Dendoncker, che non hanno minimamente lasciato il segno; l’unico a salvarsi è Mazzocchi, addirittura schierato titolare dal mister nel 3-4-2-1, come esterno destro di centrocampo. Poche chance, invece, per Cyril Ngonge, che presto potrebbe dare il suo addio dopo poco più di sei mesi in azzurro. Fu acquistato nello scorso gennaio per 18 milioni di euro e ora è diventato un esubero.

Napoli, anche Ngonge ai saluti: 3 squadre di Serie A su di lui

Sulle tracce di Ngonge ci sono diverse società di Serie A. Il ragazzo, nonostante lo scarso minutaggio concesso da Calzona e Mazzarri, è riuscito quantomeno a salvare la propria faccia da una stagione disastrosa dell’intera squadra. Con Antonio Conte non sembra esser scattata la scintilla, ma a differenza di altri elementi della rosa, il mister continua a convocarlo e tenerlo caldo, per inserirlo in campo quando necessario.

In questi giorni è emerso l’interesse della Lazio, che è già in trattativa con il Napoli per il cartellino di Folorunsho. Nella capitale, Ngonge potrebbe ritrovare il suo vecchio allenatore Baroni, avuto già al Verona e grazie al quale si è fatto apprezzare. Ma ci sono anche altre due formazioni che lottano in Europa che nelle scorse ore hanno cercato di sondare la pista che porta al belga. Infatti, stando a quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, il Bologna di Italiano e la Fiorentina di Palladino avrebbero chiesto informazioni a De Laurentiis per il ragazzo classe 2000. In ogni caso, Cyril Ngonge è destinato a lasciare Napoli, specialmente con l’acquisto di David Neres, che lotterà per un posto da titolare con Politano.