Napoli, Manna prepara cifre e strategia: colpo vicino

Pronto l’affondo per portare l’attaccante in maglia azzurra, Giovanni Manna ha studiato tutto.

L’idea del Napoli per la prossima stagione è piuttosto chiara. Il club azzurro ha la necessità di rinforzare una rosa che se fino a quest’anno era stata progettata per affrontare una sola competizione, l’anno prossimo dovrà giocare sicuramente anche la Champions League. E magari dovrà farlo anche con una certa pressione addosso, poiché la finale di Champions League conquistata dall’Inter ed il potenziale trionfo in campionato degli azzurri mette le squadre italiane su un piedistallo di notevole importanza.

E allora Giovanni Manna sta lavorando duramente per portare a casa una serie di innesti che possano dare una mano per la prossima stagione. Il reparto offensivo è uno di quelli che ha maggior bisogno di assistenza. Tra i nomi sulla lista del direttore sportivo azzurro c’è quello di un italiano il cui talento piace a molti e che ormai sembra pronto pregare un salto di qualità.

Manna su Lorenzo Lucca, la strategia e le cifre

Si tratta di Lorenzo Lucca, classe 2000 dell’Udinese, messo nel mirino da Giovanni Manna. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’interesse del club partenopeo nei confronti dell’ex Pisa e Ajax, rivelando anche cifre e strategie.

“Nella short list, modificabile e comunque ampliabile, per il momento ci sono tre giovani con un futuro persino dietro le spalle. Lorenzo Lucca (25 a settembre) ha scalato il calcio partendo dal basso, ha accumulato esperienza all’Ajax (mica male!) e ora con l’Udinese sta esplodendo: le dodici reti stagionali e la centralità nella squadra ne hanno legittimato lo spessore e il Napoli, ch’è forte dei rapporti tra Adl e i Pozzo, dopo aver parlato di Solet, il centrale difensivo, s’è messo in fila per l’attaccante. Quaranta milioni la quotazione ma il mercato ha i suoi tempi e le proprie dinamiche, trattativa inclusa, che tra i presidenti delle due società non prevede strategia ma colloqui diretti”, scrive il quotidiano.

Lorenzo Lucca ha segnato finora 10 gol e due assist in campionato, di fatto contribuendo in modo considerevole alla solida posizione in classifica dell’Udinese.